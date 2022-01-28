Депутаты Башкирии рассмотрят новый законопроект о прививках

Депутаты Башкирии рассмотрят новый законопроект о прививках
Депутаты Башкирии рассмотрят новый законопроект о прививках
28 января, 08:56ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Новый закон позволит жителям республики проходить вакцинацию в удобной для них поликлинике, в соответствии с календарем профилактических прививок.

Депутаты в Башкирии рассмотрели новый законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней человека в Республике Башкортостан».

Согласно нему, лекарственными препаратами для профилактических прививок предлагается обеспечивать всех медицинские учреждения, которые участвуют в программе медицинского страхования, независимо от их правовой формы.

По мнению депутатов, такой законопроект устранит противоречия, а граждане смогут проходить вакцинацию в удобной для них поликлинике, в соответствии с календарем профилактических прививок.

Ранее сообщалось, что Госсобрание Башкирии рассмотрит законопроект, благодаря которому будет возможна бесплатная вакцинация пациентов в частных клиника, если прививка входит в календарь профилактических прививок.

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