«Не посчитала нужным». В Уфе учительница скрыла свой положительный тест на COVID-19

Родители школьника из Уфы узнали о том, что класс отправили на карантин не из-за большого количества болеющих, а из-за коронавируса учителя, которая скрывала свою болезнь.

Безусловно в нынешних реалиях ничего постыдного в заболевании коронавирусом нет. Даже наоборот, если следовать логике, человек, узнав что он болен, первым делом должен сообщить своей семье и коллективу о том, что он болен. Не для того, чтобы напугать свой круг общения, а для того, чтобы те, кто чувствует какое-то недомогание понимали, что они тоже могут болеть ковидом и принимали соответствующие меры. Но оказывается так думают не все. В редакцию Mkset обратилась обеспокоенная родительница пятиклассника Гузель. Женщина узнала о том, что классный руководитель её сына не стала сообщать родителям о том, что заболела коронавирусом, даже после того как получила положительный результат ПЦР-теста. Мы с мужем решили опубличить эту историю для того, чтобы мы все увидели как мы сами стимулируем пандемию, позволяя болезни распространиться. Наш сын даже в школу в эти дни не ходил, болел ОРВИ дома. Но то, что произошло в классе это как минимум повод задуматься для многих из нас.Гузель Наша собеседница Гузель рассказала, что 17 января дети вышли с каникул, а 20 января стало известно о том, что класс уходит на карантин. Далее, 23 января, одна из родителей сообщила в общий чат, что в ее семье есть положительный тест на ковид. Родители естественно забеспокоились, стали уточнять симптомы, выяснять что к чему. Разумеется родители говорили и с детьми, а дети в свою очередь упоминали о том, что учительница в среду и в четверг неважно себя чувствовала, кашляла и снимала маску из-за затрудненного дыхания, но продолжала работать. Гузель Окольными путями до Гузель и до еще одной родительницы дошла информация о том, что их педагог в четверг получила положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Через несколько часов она же сообщила о карантине в классе и переводе его на дистанционку. Но причиной было названо большое количество заболевших. Гузель подчеркивает, что претензий к тому, что педагог заболела нет. Нет их даже к тому, что она выходила на работу с недомоганием. Гузель и её супруг негодуют, что из-за сокрытия данной информации, целый класс контактировавший с заболевшим преподавателем с коронавирусом не принимал абсолютно никаких мер, вроде самоизоляции, и продолжал вести активную социальную жизнь, распространяя инфекцию далеко за пределы семейного очага. В разговоре с родителями, учитель подтвердила, что действительно получила положительный ПЦР-тест, но на вопрос о том, почему она не известила о своей болезни родителей ответила «а я должна была это сделать?», «я не посчитала нужным» и «что бы это изменило?». При этом, по словам учительницы, руководство школы она о своем заболевании известила. Теперь, в классе этого преподавателя один за другим выявляются заболевшие коронавирусом. Это и школьники, и их младшие и старшие братья и сестры, и сами родители. Гузель и ее супруг поражены подобной ситуации и решили придать её огласке как минимум для того, чтобы люди задумывались о последствиях своих действий или же бездействия. Mkset обратился за комментарием в министерство образования Башкирии, но там нас перенаправили в Роспотребнадзор. Тем не менее мы получили комментарий о порядке выхода класса на карантин. — Министерство образования и науки РБ действует в рамках полномочий в сфере образования, определенных законодательством. Что касается определения необходимости введения карантинных мероприятий, то это полномочие относится к компетенции Роспотребнадзора. Санитарными правилами и нормативами определены конкретные случаи введения карантина в образовательных организациях. Санитарные нормы и правила определяют обязательность карантинных мероприятий в случаях выявления в классе больного ковидом (ученика или учителя) — сроком на 7 дней, в случае превышения числа заболевших гриппом/ОРВИ более чем 20% — сроком на 7 дней. В обоих случаях организуется дистанционное обучение для всего класса, который переведен на карантин. Эти действия не зависят от параллели классов, в которых учатся дети, — сообщили в министерстве образования Башкирии. После получения ответа на запрос из Роспотребнадзора мы его опубликуем. Напомним, сегодня в регионе был зафиксирован резкий скачок количества выявленных заболевших коронавирусной инфекцией - 511 человек за сутки. Это на 90 человек больше чем сутками ранее. В России ежедневно фиксируются новые антирекорды.

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