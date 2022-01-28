Банкам страны придется поднять ставки по ипотеке из-за экономической ситуации

За 2021 год Банк России неоднократно повышал ключевую ставку. На данном этапе она держится на отметке в 8,5%.

По информации mk.ru, в начале 2022 года ВТБ стал одним из первых банков, который решил поднять ставку на ипотечные кредиты. Экономисты считают, что в скором времени и другие финансовые организации страны присоединятся к ним. Данная тенденция складывается из-за ухудшения экономической ситуации в стране. В частности, происходит обвал финансовых рынков, рост доходности по ОФЗ, падение российской валюты к доллару и ожидаемое повышение ключевой ставки регулятором. В связи с этим у многих крупных банков, в том числе и Сбера, нет иных вариантов, кроме как повышение процентов по ипотеке. Заместитель гендиректора MR Group Ирина Дзюба заявила, что значительное повышение ключевой ставки ЦБ повлияло на увеличение ставки крупных банков по базовым ипотечным программам. Однако при этом она отмечает, что рынок постепенно возвращается к двузначным ставкам. По ее словам, граждане все реже обращают свое внимание на новостройки в сравнении с концом 2020 года или серединой прошлого года. Но тем не менее Дзюба подчеркивает наличие значительного интереса к первичному рынку в сравнении с допандемийной эпохой. Разница эта составляет как минимум 15‒20%, рассказала эксперт. Специалисты считают, что двузначные показатели на рынке ипотеки укрепятся на какое-то время. ВТБ уже повысил ставки выше 10% на готовое и строящееся жилье. Некоторые экономисты предполагают, что следующим в этом списке окажется Сбер. При этом, по их словам, финансовая организация незначительно повысит проценты по ипотеке. Экономист Андрей Бархота заявил, что растущие ставки по ипотеке можно объяснить увеличением стоимости долгосрочных финансовых ресурсов. Он напомнил, что в 2021 году инфляция в РФ увеличилась более чем в два раза, процентные ставки при этом повели себя симметрично. По мнению экспертов, программы государственной поддержки все равно останутся частью рынка, несмотря на повышения ставок по ипотеке. Вплоть до 1 июля в РФ будет действовать льготная ипотека, которая поддерживает рынок и население с 2020 года. Именно в тот период началась пандемия и возникли риски на рынке строительства жилья. Кроме того, по поручению президента расширена программа «Семейная ипотека». Нередко финансовые организации сами указывают специальные условия, позволяющие жителям страны приобретать жилье в ипотеку со сниженным процентом. В частности, у Сбера существует несколько таких программ, в том числе когда ставка может быть снижена при подтверждении дохода справкой из Пенсионного фонда РФ. Похожие акции проводят и в других банках.

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