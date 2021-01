В столице Еврейской автономной области суд согласился с требованиями органов опеки о лишении родительских прав местной жительницы. На видео, вызвавшем общественный резонанс в прошлом году, женщина в пьяном состоянии вместе с маленьким ребенком падает на асфальт.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на слова детского омбудсмена в регионе Ирины Пинчук, малыш изъят из семьи и помещен в Дом ребенка. Сейчас ему подбирают приемных родителей. Судя по видео, пьяная мать с менее чем годовалым ребенком шла в сопровождении какого-то мужчины. После их падения на асфальт мужчина поднял ребенка и ушел. А мать осталась лежать на земле. По счастью, в результате падения малыш не пострадал.

