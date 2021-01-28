Власти Москвы отметили снижение роста заболеваемости COVID-19

Как пишет RT, Ракова сообщила о решении властей возвращать к обычной деятельности те медучреждения, которые были переоборудованы под ковидные госпитали в разгар пандемии, ввиду того, что система здравоохранения города имеет достаточный резерв коечного фонда для обслуживания ковидных больных. Она уже объявила, что с сегодняшнего числа пять стационаров вместимостью 2200 коек начнут функционировать в обычном режиме.