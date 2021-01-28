Власти Москвы отметили снижение роста заболеваемости COVID-19

Власти Москвы отметили снижение роста заболеваемости COVID-19

Вчера, 19:50ОбществоPhoto: pxhere.com
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как обстоит ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией по городу на данный момент.

Она отметила тенденцию снижения количества ежедневно заболевших в столице, и подчеркнула, что количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии становится существенно меньше.

Как пишет RT, Ракова сообщила о решении властей возвращать к обычной деятельности те медучреждения, которые были переоборудованы под ковидные госпитали в разгар пандемии, ввиду того, что система здравоохранения города имеет достаточный резерв коечного фонда для обслуживания ковидных больных. Она уже объявила, что с сегодняшнего числа пять стационаров вместимостью 2200 коек начнут функционировать в обычном режиме.

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