Власти Москвы отметили снижение роста заболеваемости COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как обстоит ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией по городу на данный момент.

Она отметила тенденцию снижения количества ежедневно заболевших в столице, и подчеркнула, что количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии становится существенно меньше. Как пишет RT, Ракова сообщила о решении властей возвращать к обычной деятельности те медучреждения, которые были переоборудованы под ковидные госпитали в разгар пандемии, ввиду того, что система здравоохранения города имеет достаточный резерв коечного фонда для обслуживания ковидных больных. Она уже объявила, что с сегодняшнего числа пять стационаров вместимостью 2200 коек начнут функционировать в обычном режиме.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter