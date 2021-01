Соответствующие решения приняли в ходе заседания антикоронавирусного штаба.

По данным регионального оперштаба, с 29 января в Башкирии вновь открываются ночные клубы, в которых разрешены дискотеки. Также снова можно проводить свадьбы. Кроме этого, кинозалы смогут заполнять зрителями до 70%, 85% зрителей смогут находиться на концертах под открытым небом. Студенты после каникул возвращаются обучаться в вузы (офлайн). Ограничения в виде обязательного ношения масок и самоизоляции для лиц старше 65 лет остаются в силе.

