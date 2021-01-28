Верховный суд РБ оставил в силе решение по оплате экспертизы дома на Руставели 5

Верховный суд РБ оставил в силе решение по оплате экспертизы дома на Руставели 5

Вчера, 17:06ОбществоТимур АлмаевPhoto: vk.com
Об этом рассказал активистка Алла Яковлева

Сегодня, Верховный суд Республики Башкортостан, оставил в силе решение Орджоникидзевского районного суда, о возложении оплаты экспертизы дома 5 по Шота Руставели на ПСК-6.

По словам активистки Аллы Яковлевой жители домов на Ш. Руставели планировали отказаться от дальнейших действий по иску «о предупреждении причинения вреда жизни и здоровья» так как «строительства нет и не будет и соответственно нет угрозы».

- Но у ПСК-странная позиция, - описывает ситуацию Яковлева в социальных сетях. - Они настаивали на рассмотрении дела, суд многократно спросил представителя [ПСК-6] Гинзбург - зачем? В итоге 06.10.2020 суд назначил экспертизу нашего дома с возложением судебных расходов на ответчика ПСК-6. ПСК-6 подали частную жалобу в Верховный суд.

Напомним, ПСК-6 начала строительство многоэтажного здания во дворе дома № 5 по улице Шота Руставели. Местные жители были не согласны с застройкой двора. Противостояние местных жителей и строительной компании переросло в многомесячный протест. Они не раз выходили на пикеты в Уфе, а также на Красной площади в Москве. В начале сентября прошлого года они осадили холл правительства Башкирии. В августе глава Башкирии выехал на проблемную стройку и запретил дальнейшие работы.

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