Верховный суд РБ оставил в силе решение по оплате экспертизы дома на Руставели 5

Напомним, ПСК-6 начала строительство многоэтажного здания во дворе дома № 5 по улице Шота Руставели. Местные жители были не согласны с застройкой двора. Противостояние местных жителей и строительной компании переросло в многомесячный протест. Они не раз выходили на пикеты в Уфе, а также на Красной площади в Москве. В начале сентября прошлого года они осадили холл правительства Башкирии. В августе глава Башкирии выехал на проблемную стройку и запретил дальнейшие работы.