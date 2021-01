Массовая противоковидная вакцинация продолжается в Тверской области. Здесь прививки поставили 8923 человека.

Только за минувшие сутки прививку сделали более 1300 жителей региона, сообщает infox.ru, ссылаясь на областную администрацию. Напомним, Тверская область получила 27 000 доз вакцины «Спутник V». Все желающие могут сделать прививку в 30 медучреждениях. С 10 февраля власти планируют открыть еще несколько пунктов вакцинации. Кроме этого будут организованы передвижные медицинские бригады для вакцинирования граждан в отдаленных от центра области районах.

