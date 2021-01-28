В Петербурге главврача поликлиники МВД и его зама будут судить за взятки

В Петербурге главврача поликлиники МВД и его зама будут судить за взятки

Вчера, 23:20ОбществоPhoto: sledcom.ru
Главного врач поликлиники №1 медсанчасти МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александра Михайлова и его заместителя Дмитрия Дорофеева поместили в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о взятках.

Эта мера пресечения в четверг, 28 января, была избрана Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга. Названные лица – фигуранты так называемого «инвалидного дела». За взятки ими оформлялась инвалидность для уволенных сотрудников правоохранительных структур. В общей сложности, по делу рассматривается три эпизода, а обвинение в получении взяток предъявили трем руководителям медорганизации, сообщает Newia.

Суммы взяток составляли 200 тысяч рублей. А страховая компания выплачивала лицам, которые нелегально оформили инвалидность, премии в 688 тысяч рублей. Адвокаты арестованных просили об избрании для них более мягкой меры пресечения, но судом было вынесено решение об аресте.

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