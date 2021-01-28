В Петербурге главврача поликлиники МВД и его зама будут судить за взятки

Эта мера пресечения в четверг, 28 января, была избрана Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга. Названные лица – фигуранты так называемого «инвалидного дела». За взятки ими оформлялась инвалидность для уволенных сотрудников правоохранительных структур. В общей сложности, по делу рассматривается три эпизода, а обвинение в получении взяток предъявили трем руководителям медорганизации, сообщает Newia.