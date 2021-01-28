В Пермском крае лесничего будут судить за взятку

Будучи руководителем Нижне-Язьвинского участкового лесничества, в августе 2018 года ему местным жителем был «подарен» навигатор стоимостью 30 тысяч рублей. За это лесничий должен был «не заметить» незаконной вырубки деревьев и не проверять лесные участки, где она происходила.