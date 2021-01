В Пермском крае лесничего будут судить за взятку

В Пермском крае перед судом предстанет лесничий, за взятку закрывший глаза на вырубку леса.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, он обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 290 УК РФ. Будучи руководителем Нижне-Язьвинского участкового лесничества, в августе 2018 года ему местным жителем был «подарен» навигатор стоимостью 30 тысяч рублей. За это лесничий должен был «не заметить» незаконной вырубки деревьев и не проверять лесные участки, где она происходила. В ходе следствия лесничий написал явку с повинной. Сейчас он заключен под стражу. По данным следствия, в деле могут фигурировать еще несколько человек.

