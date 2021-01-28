В Красноярске ученые разработали сменные нано-фильтры для масок-респираторов

Отличие данной разработки от большинства других аэрозольных фильтров в том, что они задерживают частицы размером 2,5 микрометра. Но не могут препятствовать попаданию частиц меньшего размера, таких как вирусы или сажа. Поэтому возникла задача создать фильтры, способные препятствовать проникновению частиц размером менее 100 нанометров.