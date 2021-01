В Красноярске ученые разработали сменные нано-фильтры для масок-респираторов

В Красноярском научном центре СО РАН изобретены сменные фильтры из нановолокон. Будучи в масках-респираторах, они препятствуют попаданию биологических и других частиц, имеющих размер менее 100 нанометров.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на информацию разработчиков, самоочищающиеся фильтры для масок имеют витражную структуру, не пропускающую вирусы и защищающую органы дыхания на 99 процентов. Фильтр из нановолокон и металлической микросетки помещают в маску-респиратор. Электричеством его снабжает нагревательный элемент, для работы которого достаточно напряжения в пять вольт. Отличие данной разработки от большинства других аэрозольных фильтров в том, что они задерживают частицы размером 2,5 микрометра. Но не могут препятствовать попаданию частиц меньшего размера, таких как вирусы или сажа. Поэтому возникла задача создать фильтры, способные препятствовать проникновению частиц размером менее 100 нанометров. Такую маску можно использовать не только для защиты от заражения, но и для работы в шахте. Уже получен патент на промышленный образец.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter