В Госсобрании Башкирии предложили ввести обязательное чипирование домашних животных

Вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустам Ишмухаметов на странице в соцсетях объяснил причины и необходимость обязательного чипирования домашних животных. Кроме того, депутаты предлагают ввести ответственность за уклонение от ней и выбрасывание питомцев на улицу.

По словам Ишмухаметова, он с коллегами обсуждал эффективное исполнение принятого в прошлом году закона «Об ответственном обращении с животными в Башкирии». В республике началась вакцинация, стерилизация, биркование бродячих собак, а также решается вопрос о создании приютов. Однако парламентарий считает, что все эти меры могут быть напрасны, пока люди выбрасывают животных на улице, где они плодятся и более того угрожают безопасности человека. В связи с этим, как рассказывает Рустам Ишмухаметов, ему постоянно приходят жалобы о нападении собак. Чтобы решить данные проблемы, депутаты предлагают ввести обязательное чипирование домашних животных и ответственность за уклонение от нее, а также за выбрасывание питомцев на улицу. Эта же мера, кстати, поможет установить владельца и в тех случаях, когда животное попросту потерялось. Конечно, если такой закон примут, добиться от населения чипирования, особенно в сельской местности, будет непросто, отметил Ишмухаметов. Он также добавил, что чипирование должно стать нормой в нашем обществе. В качестве другого предложения парламентарии выдвинули обязательную стерилизацию домашних животных за исключением породистых, что позволит контролировать их размножение. Кроме того, по словам вице-спикера, ветеринары высказались о положительном влиянии стерилизации на здоровье животных. В настоящее время данная инициатива рассматривается как предложение. Законопроектов по этому направлению нет.

