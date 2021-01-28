В Госсобрании Башкирии предложили ввести обязательное чипирование домашних животных

Однако парламентарий считает, что все эти меры могут быть напрасны, пока люди выбрасывают животных на улице, где они плодятся и более того угрожают безопасности человека. В связи с этим, как рассказывает Рустам Ишмухаметов, ему постоянно приходят жалобы о нападении собак.