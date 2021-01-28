В Госсобрании Башкирии предложили ввести обязательное чипирование домашних животных

В Госсобрании Башкирии предложили ввести обязательное чипирование домашних животных

Вчера, 09:36ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустам Ишмухаметов на странице в соцсетях объяснил причины и необходимость обязательного чипирования домашних животных. Кроме того, депутаты предлагают ввести ответственность за уклонение от ней и выбрасывание питомцев на улицу.

По словам Ишмухаметова, он с коллегами обсуждал эффективное исполнение принятого в прошлом году закона «Об ответственном обращении с животными в Башкирии». В республике началась вакцинация, стерилизация, биркование бродячих собак, а также решается вопрос о создании приютов.

Однако парламентарий считает, что все эти меры могут быть напрасны, пока люди выбрасывают животных на улице, где они плодятся и более того угрожают безопасности человека. В связи с этим, как рассказывает Рустам Ишмухаметов, ему постоянно приходят жалобы о нападении собак.

Чтобы решить данные проблемы, депутаты предлагают ввести обязательное чипирование домашних животных и ответственность за уклонение от нее, а также за выбрасывание питомцев на улицу.

Эта же мера, кстати, поможет установить владельца и в тех случаях, когда животное попросту потерялось. Конечно, если такой закон примут, добиться от населения чипирования, особенно в сельской местности, будет непросто, отметил Ишмухаметов.

Он также добавил, что чипирование должно стать нормой в нашем обществе. В качестве другого предложения парламентарии выдвинули обязательную стерилизацию домашних животных за исключением породистых, что позволит контролировать их размножение. Кроме того, по словам вице-спикера, ветеринары высказались о положительном влиянии стерилизации на здоровье животных.

В настоящее время данная инициатива рассматривается как предложение. Законопроектов по этому направлению нет.

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