В столице Башкирии задержали лидера недавно созданного объединения «Республика» и активиста Урала Байбулатова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В итоге: арестовали. Заманили, якобы на встречу с Русланом Нуртдиновым и арестовали. А до этого сегодня утром в 07:23 часов приходили, рассказал он на своей странице. Напомним, Урал Байбулатов был активным участником несанкционированного митинга, который состоялся 23 января. Кроме того, по данным объединенной пресс-службы судов, к административной ответственности были привлечены координатор штаба Навального Лилия Чанышева, активист Руслан Нуртдинов, общественница Ольга Комлева и Ильгам Янбердин.

