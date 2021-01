Сегодня, 28 января, погода в Башкирии ожидается без осадков, местами на дорогах образуется гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснении, днем потеплеет до -2,-7°, местами до +2°.

В пятницу по республике местами пройдет небольшой мокрый снег. В отдельных районах гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°, днем 0,-5°. В субботу ночью пройдет небольшой снег, днем, возможно, вперемешку с дождем. На дорогах по-прежнему будет скользко. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснениях до -12°, днем -1,-6°.

