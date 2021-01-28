Связи главы корпорации «Союз» помогли замять дело Торбы

Через год Торбу-младшего освободили под подписку о невыезде. В это же время Александр Торба получил новую должность в корпорации «Союз», которая производит продукцию для пищевой промышленности. Именно это трудоустройство принесло ему важные бонусы: появилась неофициальная информация, что связи учредителя «Союза» Сергея Васильева в правоохранительных органах помогли замять уголовное дело в отношении Артема.