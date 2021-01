Связи главы корпорации «Союз» помогли замять дело Торбы

Подозреваемого в незаконном обогащении и растратах Артема Торбу признали банкротом. Не исключено, что закрыть громкое уголовное дело помогли связи главы корпорации «Союз» — именно в этой корпорации работает отец Артема, бывший вице-премьер правительства Калининградской области Александр Торба.

Как сообщают «Новые известия», несколько лет назад Торба-младший разработал схему. Будучи руководителем ООО «Торговый дом «Невский», он выдал человеку фиктивную доверенность на льготный заем в Фонде микрофинансирования Калининградской области. Чтобы придать законность процедуре, Артем создал видимость наличия у организации залогового имущества. Для этого он попросил руководство ООО «Олимп» и ООО «Актив» подписать с его компанией фиктивные договоры на поставку оборудования. В результате этой схемы Торба получил более двух миллионов рублей, однако деньги исчезли в неизвестном направлении. В 2018 году в отношении него возбудили уголовное дело за растрату, а расследованием занялось УФСБ России по Калининградской области. Спустя сутки после задержания отец Артема, министр по внутренней политике регионального правительства Александр Торба, ушел в отставку. Через год Торбу-младшего освободили под подписку о невыезде. В это же время Александр Торба получил новую должность в корпорации «Союз», которая производит продукцию для пищевой промышленности. Именно это трудоустройство принесло ему важные бонусы: появилась неофициальная информация, что связи учредителя «Союза» Сергея Васильева в правоохранительных органах помогли замять уголовное дело в отношении Артема. Несмотря на то, что подтвердить эту информацию никак нельзя, влияние Торбы и его партнеров косвенно продемонстрировал калининградский арбитраж. В прошлом году в Ленинградский районный суд Калининграда поступило несколько исков: три крупных банка требовали взыскать с Артема Торбы 4,3 миллиона рублей. Однако арбитраж признал подсудимого банкротом, что мгновенно решило все его проблемы. Куда же делись деньги? По данным ЕГРЮЛ, Торба-младший перестал быть учредителем ООО «Фрозен Феллоус», а главной стала некая Оксана Торба. Срок реализации имущества Артема установлен судом до 14 июня, но, скорее всего, к этому моменту оно уже будет переписано на доверенных людей. Судя по всему, связи влиятельной семьи позволяют уходить от любых последствий, даже если речь идет о громких уголовных делах.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter