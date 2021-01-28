Сбербанк вложит в развитие платформы Goods.ru 30 миллиардов рублей

Стороны оценили общую стоимость goods.ru почти в 10 миллиардов рублей. У группы остается 10 процентов, а у Тынкована пять процентов маркетплейса. Это позволит включить в состав совета директоров все стороны. Обязательное соглашение планируется подписать в первой половине 2021 года, после того как пройдет инвестиционная проверка компании и будут получены разрешения надзорных органов, сообщает newsnn.ru.