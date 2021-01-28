Сбербанк вложит в развитие платформы Goods.ru 30 миллиардов рублей

Сбербанк вложит в развитие платформы Goods.ru 30 миллиардов рублей

Вчера, 16:28ОбществоPhoto: commons.wikimedia.org
ПАО «Сбербанк» и совладельцы маркетплейса goods.ru - основатель «М.Видео» Александр Тынкован и группа «М.Видео – Эльдорадо» - подписали соглашение, согласно которому итоговая доля банка в структуре платформы составит 85 процентов. Для этого Сбер выкупает часть доли группы за четыре миллиарда рублей.

Стороны оценили общую стоимость goods.ru почти в 10 миллиардов рублей. У группы остается 10 процентов, а у Тынкована пять процентов маркетплейса. Это позволит включить в состав совета директоров все стороны. Обязательное соглашение планируется подписать в первой половине 2021 года, после того как пройдет инвестиционная проверка компании и будут получены разрешения надзорных органов, сообщает newsnn.ru.

Банк намерен инвестировать в развитие платформы 30 миллиардов рублей. При презентации своей стратегии финансовое учреждение акцентирует внимание на развитии сервисов электронной коммерции. При интеграции goods.ru в экосистему Сбера появляется возможность создания на базе маркетплейса одного из главных игроков в сегменте e-commerce РФ, который станет ведущей площадкой в системе банка. Сейчас он работает в 18 категориях общим количеством 2,5 миллиона товаров и намерен увеличить эту цифру в будущем.

Как говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, появление таких партнеров, как Тынкован и группа «М.Видео – Эльдорадо», является важным шагом для достижения поставленных целей. Сотрудничество с ними позволяет создать современный сервис, отвечающий всем запросам клиентов.

В свою очередь в группе хотят расширять ассортимент своего маркетплейса и продолжать совместную работу с goods.ru.

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