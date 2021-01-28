Радий Хабиров рассказал о стратегии развития Зауралья

Согласно стратегии развития Зауралья, туда включены пункты по укреплению его транспортной и энергетической систему. Кроме того, в этой части республики планируется строительство железной дороги «Сибай-Сара», которая сократить грузоперевозки до границы с Казахстаном. Радий Хабиров также анонсировал создание в Сибае электроподстанции на 500 кВ и введение более 25 социальных объектов.