Радий Хабиров рассказал о стратегии развития Зауралья

Радий Хабиров рассказал о стратегии развития Зауралья

Вчера, 12:16ОбществоАнна КононоваPhoto: Сайт главы РБ
Во время послания Курултаю Башкирии глава республики Радий Хабиров рассказал о новой стратегии развития Зайрулья.

Он сообщил, что в марте откроется завод по выпуску сухих строительный смесей и белого цемента компании «Цемикс», что станет точкой промышленного роста в масштабах России.

Согласно стратегии развития Зауралья, туда включены пункты по укреплению его транспортной и энергетической систему. Кроме того, в этой части республики планируется строительство железной дороги «Сибай-Сара», которая сократить грузоперевозки до границы с Казахстаном. Радий Хабиров также анонсировал создание в Сибае электроподстанции на 500 кВ и введение более 25 социальных объектов.

Он также обратился к жителям Зауралья на башкирском языке:

Ихлас әйтәм, дуҫтар. Беҙ һәр саҡ һеҙгә ярҙам итеп торорбоҙ. Урал аръяғы райондары сәскә атасаҡ!

В переводе означает: «От души говорю, друзья. Мы всегда будем вам помогать. Районы Зауралья всегда будут процветать».

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