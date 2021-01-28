Предправления РОСНАНО вошел в состав совета директоров фонда «Сколково»

В свою очередь Сергей Куликов в пресс-релизе компании отметил, что российские институты развития должны вместе двигаться по пути достижения наццелей. Это повысит эффективность каждого участника сферы и инновационной политики России в целом. Фонд должен предложить как ученым, так и предпринимателям в этой сфере эффективные инвестиционные и инфраструктурные инструменты. Они должны работать на превращение разработок в продукт, который будет востребован как на отечественном, так и на международном рынке.