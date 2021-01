Предправления РОСНАНО вошел в состав совета директоров фонда «Сколково»

Председатель правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов вошел в новый состав совета директоров фонда «Сколково».

Помимо Куликова, в новый совет вошли гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. Состав совета директоров фонда «Сколково» сократился с 23 до 13 человек, пишет ТАСС. Обновление совета директоров фонда «Сколково» происходит в рамках реконфигурации системы институтов развития, предусматривающей интеграцию части из них в управленческий периметр ВЭБ.РФ и формирование единого централизованного инвестиционного блока для реализации проектов, направленных на достижение национальных целей развития. Эти изменения являются частью административной реформы, реализуемой правительством для повышения эффективности деятельности государственных структур. На встрече, прошедшей 26 января, совет утвердил ключевые показатели эффективности фонда на 2021 год. Также изменен состав органов управления фонда - это один из шагов плана по реформированию институтов развития. По словам председателя совета директоров фонда Игоря Шувалова, основной целью реформирования системы являются синхронизация и переориентирование всей работы «Сколково» на цели развития. «Важно, чтобы его компетенции работали на достижение общего результата, в том числе по созданию комфорта в российских городах», - сказал Шувалов. Он отметил, что в новый совет фонда вошли эксперты и топ-менеджеры передовых предприятий сферы инноваций. В свою очередь Сергей Куликов в пресс-релизе компании отметил, что российские институты развития должны вместе двигаться по пути достижения наццелей. Это повысит эффективность каждого участника сферы и инновационной политики России в целом. Фонд должен предложить как ученым, так и предпринимателям в этой сфере эффективные инвестиционные и инфраструктурные инструменты. Они должны работать на превращение разработок в продукт, который будет востребован как на отечественном, так и на международном рынке. В группу «РОСНАНО» входят АО и УК «РОСНАНО», а также Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). РОСНАНО инвестирует в 126 предприятий и центры исследований и развития почти в 40 российских регионах.

