Орлов заявил о желании Азмуна покинуть «Зенит»

Орлов заявил о желании Азмуна покинуть «Зенит»

Вчера, 22:43ОбществоPhoto: pxhere.com
Российский комментатор Геннадий Орлов сообщил о скором уходе форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Об этом сообщает «Советский спорт».

«Представители Азмуна уже ведут переговоры с другими клубами. Подыскивают ему новую команду. Думаю, летом он уйдёт, и это будет вполне нормально. Сердар уже столько поиграл в России, ему хочется расти, и он этого не скрывает.

Все относятся к нему с пониманием. Сколько титулов он помог выиграть «Зениту», всё заслуженно. Жаль, что травму получил в матче с «Уралом». Он очень полезен для «Зенита». Если будет уходить, проводим его аплодисментами», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Напомним, 26-летний нападающий играет в «Зените» с февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что он получил предложения от дортмундской «Боруссии» и римского «Лацио».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы