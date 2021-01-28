Орлов заявил о желании Азмуна покинуть «Зенит»

Об этом сообщает «Советский спорт».
«Представители Азмуна уже ведут переговоры с другими клубами. Подыскивают ему новую команду. Думаю, летом он уйдёт, и это будет вполне нормально. Сердар уже столько поиграл в России, ему хочется расти, и он этого не скрывает.
Все относятся к нему с пониманием. Сколько титулов он помог выиграть «Зениту», всё заслуженно. Жаль, что травму получил в матче с «Уралом». Он очень полезен для «Зенита». Если будет уходить, проводим его аплодисментами», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
Напомним, 26-летний нападающий играет в «Зените» с февраля 2019 года.
Ранее сообщалось, что он получил предложения от дортмундской «Боруссии» и римского «Лацио».