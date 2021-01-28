Орлов заявил о желании Азмуна покинуть «Зенит»

Все относятся к нему с пониманием. Сколько титулов он помог выиграть «Зениту», всё заслуженно. Жаль, что травму получил в матче с «Уралом». Он очень полезен для «Зенита». Если будет уходить, проводим его аплодисментами», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».