Орлов заявил о желании Азмуна покинуть «Зенит»

Российский комментатор Геннадий Орлов сообщил о скором уходе форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Об этом сообщает «Советский спорт». «Представители Азмуна уже ведут переговоры с другими клубами. Подыскивают ему новую команду. Думаю, летом он уйдёт, и это будет вполне нормально. Сердар уже столько поиграл в России, ему хочется расти, и он этого не скрывает. Все относятся к нему с пониманием. Сколько титулов он помог выиграть «Зениту», всё заслуженно. Жаль, что травму получил в матче с «Уралом». Он очень полезен для «Зенита». Если будет уходить, проводим его аплодисментами», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге». Напомним, 26-летний нападающий играет в «Зените» с февраля 2019 года. Ранее сообщалось, что он получил предложения от дортмундской «Боруссии» и римского «Лацио».

