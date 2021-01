Миграционный отток в Башкирии сократился в полтора раза

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров выступил с посланием Государственному собранию республики, где подвел итоги прошлого года.

По данным Радия Хабиров в 2020 году миграционный отток сократился в полтора раза по сравнению с 2019 годом. Отметим, что по плану нацпроекта «Демография», в регионе к 2024 году должно проживать 4,1 миллиона человек. Данный показатель сохранялся в 1998–2003 годах. Напомним, с 2016 года в Башкирии ежегодно сокращается население. Если к началу 2015 года в регионе проживало 4,071 миллиона человек, то к началу 2020 года — 4,037 миллиона человек. Согласно отчету Башстата, за первые четыре месяца прошлого года из республики 32,5 тысячи человек уехали из Башкирии, приехало на постоянное место жительства — около 31 тысячи.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter