Миграционный отток в Башкирии сократился в полтора раза

Миграционный отток в Башкирии сократился в полтора раза

Вчера, 15:24ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров выступил с посланием Государственному собранию республики, где подвел итоги прошлого года.

По данным Радия Хабиров в 2020 году миграционный отток сократился в полтора раза по сравнению с 2019 годом. Отметим, что по плану нацпроекта «Демография», в регионе к 2024 году должно проживать 4,1 миллиона человек. Данный показатель сохранялся в 1998–2003 годах.

Напомним, с 2016 года в Башкирии ежегодно сокращается население. Если к началу 2015 года в регионе проживало 4,071 миллиона человек, то к началу 2020 года — 4,037 миллиона человек. Согласно отчету Башстата, за первые четыре месяца прошлого года из республики 32,5 тысячи человек уехали из Башкирии, приехало на постоянное место жительства — около 31 тысячи.

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