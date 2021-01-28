Миграционный отток в Башкирии сократился в полтора раза

Напомним, с 2016 года в Башкирии ежегодно сокращается население. Если к началу 2015 года в регионе проживало 4,071 миллиона человек, то к началу 2020 года — 4,037 миллиона человек. Согласно отчету Башстата, за первые четыре месяца прошлого года из республики 32,5 тысячи человек уехали из Башкирии, приехало на постоянное место жительства — около 31 тысячи.