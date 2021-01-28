Итоги дня в Башкирии: Ежегодное послание Хабирова, задержания активистов и нейросети

Главным событием дня стало ежегодное посланиея Радия Хабирова Государственному собранию - Курултай республики. В отличии от прошлогоднего мероприятия, которое проходило в конгресс-холле, в этом году глава Башкирии зачитывал послание в колонном зале министерства сельского хозяйства. Количество приглашенных было сильно ограничено из-за коронавирусных ограничений. В колонном зале находились члены кабинета министра, сенаторы, руководители общественных организаций и специально приглашенные госости фигурировавшие в послании. Сами депутаты находились в здании Госсобрания и наблюдали за происходящим вместе с остальными жителями Башкирии - в прямом эфире. Прочитать главное о чем говорил Радий Хабиров в своем послании можно ЗДЕСЬ.