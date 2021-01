Итоги дня в Башкирии: Ежегодное послание Хабирова, задержания активистов и нейросети

Напоминаем о главных события дня произошедших сегодня в Уфе и Башкирии

Главным событием дня стало ежегодное посланиея Радия Хабирова Государственному собранию - Курултай республики. В отличии от прошлогоднего мероприятия, которое проходило в конгресс-холле, в этом году глава Башкирии зачитывал послание в колонном зале министерства сельского хозяйства. Количество приглашенных было сильно ограничено из-за коронавирусных ограничений. В колонном зале находились члены кабинета министра, сенаторы, руководители общественных организаций и специально приглашенные госости фигурировавшие в послании. Сами депутаты находились в здании Госсобрания и наблюдали за происходящим вместе с остальными жителями Башкирии - в прямом эфире. Прочитать главное о чем говорил Радий Хабиров в своем послании можно ЗДЕСЬ. Так же сегодняшний день отметился возобновившимися задержаниями активистов на фоне сообщений о проведении очередного митинга в поддержку Алексея Навального намеченный на 31 января. Утром был задержан один из лидеров движения "Республика" Урал Байбулатов, а днем активистка уфимского Штаба Навального Ольга Комлева. Как и обещал в своем послании Радий Хабиров, в Башкирии начали снимать коронавирусные ограничения. Теперь официально можно проводить свадьбы, а ночные клубы могут возобновить свою работу. Подробнее о том, что сейчас разрешили, а на что еще пока распространяются ограничения можно ЗДЕСЬ. Кандидат филологических наук, доцент Школы лингвистики НИУ ВШЭ, литературовед, специалист в области искусственного интеллекта Борис Орехов создал нейросеть написавшую первую в России книгу стихов на башкирском языке. Кроме того, все иллюстрации к книге нарисовал тоже компьютер. Мы поговорили с автором проекта и пересказали его историю. Накануне юрист, член Совета по правам человека Вадим Беляков выступил на телеканале БСТ с критикой сферы ЖКХ в республике и в особенности сферу отопления. - За полтора года ничего не продвинулось. По вопросам ЖКХ стёр язык подсказывать и говорить, что необходимо изменить, касаемо отопления, в том числе, ну и по другим вопросам. Делались какие-то поручения, рабочие группы – все спускалось в стол, и изменений лично я не вижу никаких, - сказал Беляков. На протяжении 50 минут он рассказывал свое видение сложившейся ситуации и озвучивал варианты решения проблемы. Для вас мы выделили главное в его выступлении - вам хватит 3 минут, чтобы прочитать наш текст. А еще накануне администрация Уфы запустила новый сервис для более оперативной уборки снега в городе "Уфа снежная". Интерактивная карта позволяет посмотреть как убираются уфимские улицы и оставить заявку на уборку заснеженного участка. Менее чем за сутки через сервис в мэрию поступило 273 заявки. Надеемся, что город теперь будут убирать лучше. Таким было 28 января 2021 года

