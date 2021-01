Ипотечный кредит от Банка ДОМ.РФ в Уфе можно оформить в офисе застройщика

Клиенты Банка ДОМ.РФ, приобретающие квартиру в Уфе у застройщика ГК «Первый Трест», могут подать заявку на ипотеку и получить одобрение дистанционно непосредственно в офисе строительной компании.

Оформление кредита происходит в день подписания договора приобретения квартиры это позволяет сократить срок проведения всей сделки до одного дня и сэкономить время покупателей квартир и застройщика. Для оформления заявки достаточно паспорта и выписки из Пенсионного фонда РФ, которая заменяет трудовую книжку и справку 2 НДФЛ. Такой способ подтверждения занятости и доходов пользуется популярностью у клиентов для получения выписки им не надо обращаться в Пенсионный фонд РФ, она заказывается через сотрудника банка дистанционно.«Новый сервис позволит сэкономить время наших клиентов и значительно упростить процесс получения ипотеки. Теперь подать заявку и получить одобрение возможно за одно посещение офиса застройщика. Мы помогаем сделать этот процесс максимально простым и быстрым, отметила Алия Вишева, руководитель Уфимского операционного офиса Банка ДОМ.РФ. В результате последнего снижения процентных ставок в ноябре 2020 года ипотека на новостройки в Банке ДОМ.РФ одна из наиболее привлекательных на рынке, кредит оформляется по ставке от 5,7% в рамках льготной программы с господдержкой. - Сегодня ипотечная ставка достигла минимального исторического уровня. Оформляя кредит по ставке от 5,7% годовых, вы получаете существенную экономию в сравнении с кредитом по средней рыночной ставке 8% годовых. Например, при покупке 3-комнатной квартиры в ЖК «Новатор», ваша экономия составит около 7 тысяч рублей ежемесячно, и более 1 500 000 руб. за весь период ! К тому же в отличие от других вариантов ипотечного кредитования с государственным субсидированием эта ипотечная программа рассчитана на всех граждан РФ, а не на отдельные категории клиентов,рассказал руководитель по работе с банками ГК «Первый Трест» Игорь Моргачёв. Минимальные ставки доступны при подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда РФ, внесении первоначального взноса от 30% от стоимости приобретаемой квартиры. По условиям программы, максимальная сумма ипотеки в Республике Башкортостан составляет 6 миллионов. Минимальный первоначальный взнос 15% от стоимости объекта недвижимости. В портфеле совместных проектов ГК «Первый Трест» и АО «Банк ДОМ.РФ» 2 жилых комплекса возводящихся в городе Уфа по программе проектного финансирования. ЖК Grand&Grand на пересечении исторического и географического центров и ЖК «Новатор» рядом с ТРЦ «Планета». Покупка недвижимости с использованием счетов эскроу в жилых комплексах, строящихся по программе проектного финансирования, позволяет обезопасить покупку недвижимости и даёт гарантию сохранности денежных средств. Деньги покупателя будут храниться на специальном счете в банке до завершения строительства и сдачи дома в эксплуатацию. Счета эскроу – это абсолютная безопасность и надежность сделки для обеих сторон, поскольку банк не просто резервирует финансы до момента выполнения девелопером обязательств, но и контролирует их передачу. Справка о компании: ГК «Первый Трест», входит в Топ-3 застройщиков Башкирии, и строит в Уфе 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор» .

