Ипотечный кредит от Банка ДОМ.РФ в Уфе можно оформить в офисе застройщика

- Сегодня ипотечная ставка достигла минимального исторического уровня. Оформляя кредит по ставке от 5,7% годовых, вы получаете существенную экономию в сравнении с кредитом по средней рыночной ставке 8% годовых. Например, при покупке 3-комнатной квартиры в ЖК «Новатор», ваша экономия составит около 7 тысяч рублей ежемесячно, и более 1 500 000 руб. за весь период ! К тому же в отличие от других вариантов ипотечного кредитования с государственным субсидированием эта ипотечная программа рассчитана на всех граждан РФ, а не на отдельные категории клиентов,рассказал руководитель по работе с банками ГК «Первый Трест» Игорь Моргачёв.