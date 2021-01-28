Больница оказалась не готова. В Башкирии отложен суд по искам медиков из-за невыплат

После обращения в прокуратуру в сентябре прошлого года надзорный орган вынес представление в адрес главного врача Ишимбайской ЦРБ о необходимости проведения выплат стимулирующего характера сотрудникам отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ. Речь шла о стимулирующих выплатах, в том числе и за работу с ковидными пациентами. Речь шла о выплатах фельдшерам выездных бригад скорой помощи, водителям автомобилей скорой помощи, а также фельдшерам по приёму и передаче вызовов выездным бригадам, пояснил Рамиль Разяпов.