Больница оказалась не готова. В Башкирии отложен суд по искам медиков из-за невыплат

Больница оказалась не готова. В Башкирии отложен суд по искам медиков из-за невыплат

Вчера, 09:44ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Рассмотрение исков сотрудников скорой помощи из Ишимбая отложено, поскольку представители ответчика оказались не готовы к процессу.

Накануне, 27 января, в Ишимбайском городском суде должно было начаться рассмотрение индивидуальных исков, которые подала местная прокуратура в интересах 36 сотрудников местной скорой помощи. Об этом сообщил председатель профкома профсоюза «Действие» Рамиль Разяпов.

Напомним, этому событию предшествовали продолжительный юридические баталии, о которых уже сообщали СМИ.

После обращения в прокуратуру в сентябре прошлого года надзорный орган вынес представление в адрес главного врача Ишимбайской ЦРБ о необходимости проведения выплат стимулирующего характера сотрудникам отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ. Речь шла о стимулирующих выплатах, в том числе и за работу с ковидными пациентами. Речь шла о выплатах фельдшерам выездных бригад скорой помощи, водителям автомобилей скорой помощи, а также фельдшерам по приёму и передаче вызовов выездным бригадам, пояснил Рамиль Разяпов.

Вышеупомянутое представление прокуратуры главврач Ишимбайской ЦРБ Валерий Шапочкин не выполнил. В связи с этим уже были поданы 36 исков в суд.

Рассмотрение первых пяти исков было назначено на вчерашний день, но судебное заседание отложили.

Представители ЦРБ пришли неподготовленными, судья приказала на следующее явиться с полным пакетом документов. Они также выступили с ходатайством об участии в процессе представителя минздрава Башкирии. Следующее заседание назначено на 16 февраля, уточнил глава профкома.

Уточним, что это первый случай в Башкирии, когда прокуратура потребовала принудить больницы к выплате надбавок за работу с ковидными пациентами.

Неделю назад следком начал проверку после видеообращения медиков Бирской ЦРБ с такой же проблемой к главе региона Радию Хабирову. О подобных трудностях заявляли и медики других лечебных учреждений.

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