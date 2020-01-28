В Уфе возобновился суд по делу семьи врачей, обвиняемых в сносе ветхого дома

Сегодня, 28 января, в Ленинском районном суде Уфы начался второй этап рассмотрения иска Управления по госохране культурного наследия (Башкультнаследие) к уфимцу Финату Нигманову, о возмещении стоимости восстановления выявленного объекта культурного наследия по улице Нехаева, 110 в Уфе. К этому процессу привлечено пристальное внимание СМИ и общественников. Ранее в других регионах страны еще ни разу не выносилось столь суровое решение в отношении частных лиц.

Напомним, Ленинский районный суд Уфы принял решение о том, что уфимский врач Финат Нигманов должен возместить стоимость разработки научно-проектной документации и прочих работ, необходимых для восстановления старинного здания, которое располагалось по улице Нехаева, 110 в столице республики. По подсчетам привлеченных экспертов, сумма должна составить около 25 млн рублей.

Вдобавок Верховный суд РБ также привлек Нигманова к ответственности за административное правонарушение по ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ и обязал его уплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Предыдущее решение суда, вынесенное 16 декабря прошлого года, было отменено на основании того, что были нарушены права ответчика, не извещенного надлежащим образом о дате столь важного судебного заседания. И вот теперь процесс стартовал вновь.

Адвокат ответчика Гульшат Файзирахманова выступила с тремя ходатайствами. Она попросила допросить предыдущую собственницу снесенного дома, а также запросить из архива гражданское дело об узаконивании данного жилого дома, в процессе которого нигде не звучала информация о его исторической или культурной ценности. Адвокат также попросила запросить из Бюро технической инвентаризации технический паспорт на дом, в котором четко указаны его размеры. Это необходимо для того, чтобы доказать, что расчеты экспертов, насчитавших непомерную стоимость восстановления дома в размере 25 млн рублей, являются ошибочными и завышены как минимум в три раза.

Представители Башкультнаследия попытались возразить против части ходатайств, однако судья отвел их доводы и поручил стороне ответчика сделать соответствующие запросы в инстанции.

- Ранее этот дом принадлежал предприятию «Башконсерв», которое было ликвидировано в 1989 году. В 2012 году предыдущий собственник Эльвира Кашапова обратилась в Ленинский районный суд с исковым заявлением о признании права собственности в порядке приватизации, и суд тогда удовлетворил ее иск. В рассмотрении данного иска Башкультнаследие не участвовало ни в качестве третьих лиц, ни как-либо иначе. А это говорит о том, что по закону данная организация не имело никакого отношения к дому. Н

и собственник дома Кашапова, ни администрация города даже не догадывались о том, что дом является объектом выявленного культурного наследия. До этого дома вообще никому раньше не было дела, поэтому он пришел в такое ветхое состояние – стены, полы и крыша стали представлять угрозу для окружающих. А все почему? Потому что Управление своих прямых обязанностей по сохранению памятника не выполняло, а теперь вдруг спохватилось,

- поделился эмоциями по окончании заседания Финат Нигманов. - При этом если бы ранее вдруг кирпич упал и травмировал прохожего, то отвечал бы за происшедшее я, как собственник, а не Башкультнаследие или городские власти.

Бывшая собственница даже имела справку из Главархитектуры о том, что дом подлежит сносу. В Росреестре никаких данных об обременении данного дома также не оказалось.

На предыдущих заседаниях Финат Нигманов рассказал, что обращался в администрацию города за разрешением на реконструкцию дома. В мэрии ответили, что строительство и реконструкция индивидуального жилого строения не относятся к разрешенным видам использования данного участка. Говоря проще, реконструкцию этого дома провести не разрешили. Это укрепило Нигмановых в намерении все-таки снести дом и построить на его участке другой. О своем намерении сносить дом Финат, по его словам, уведомил Главархитектуру и чуть позже получил ответ, что информация принята к сведению.

Сразу после сноса дома представители Управления по госохране культурного наследия (Башкультнаследие) вышли на тропу войны с семьей Нигмановых. Этот процесс, судя по всему, решили сделать показательным.

По факту сноса дома было подготовлено обращение в суд и полицию. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, а суд принял иск в работу.

- Мы же живем в 21-м веке! Оказывается, здание считается выявленным памятником культуры еще с 1992 года. Все эти годы в нем жили люди и даже не подозревали об этом, их никто не предупредил, делали пристрои к дому, перепланировки. И до сих пор никого судьба дома не беспокоила, пока он не стал разваливаться окончательно. Если в 90-е годы были сложности с документами, то почему нельзя теперь в электронном порядке внести оперативно информацию об обременении в Регпалату? - недоумевает Финат Нигманов.

Следующее заседание суда назначено на 31 января.