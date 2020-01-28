В Башкириии опубликовали результаты анализов пассажиров с подозрением на коронавирус
Сегодня, 17:25ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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По данным Роспотребнадзора Башкирии, коронавирус у подозрительных пациентов обнаружен не был.
В ведомстве сообщили, что анализы проводил Референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями «Вектор» в Новосибирске.
Сообщается, что оба пассажира прибыли в уфимский аэропорт рейсом Санья-Уфа 23 января. Их госпитализировали в инфекционную клиническую больницу №4 Уфы с диагнозом острой вирусной инфекции неясной этиологии.
Материал от больных также поступил на экспертизу в лабораторию «Центра гигиены и и эпидемиологии в Республике Башкортостан».
Анализ двух лабораторий показал, что в крови пациентов коронавирус 2019-nCoV не обнаружен.
Напомним, о произошедшем стало известно сегодня на оперативном совещании в администрации Уфы. С докладом о произошедшем выступали представители Роспотребнадзора.
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