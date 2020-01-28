В Башкириии опубликовали результаты анализов пассажиров с подозрением на коронавирус

В ведомстве сообщили, что анализы проводил Референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями «Вектор» в Новосибирске.

Сообщается, что оба пассажира прибыли в уфимский аэропорт рейсом Санья-Уфа 23 января. Их госпитализировали в инфекционную клиническую больницу №4 Уфы с диагнозом острой вирусной инфекции неясной этиологии.

Материал от больных также поступил на экспертизу в лабораторию «Центра гигиены и и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Анализ двух лабораторий показал, что в крови пациентов коронавирус 2019-nCoV не обнаружен.