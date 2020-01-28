В Башкирии сообщили о росте заболевших ОРВИ и гриппом
Сегодня, 12:12ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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По информации Роспотребнадзора, в республике все больше заболевших, рекомендуется усилить меры предосторожности.
Статистика ведомства показала, что в последнюю неделю января зафиксирован рост заболевших ОРВИ.
В период с 20 по 26 января в регионе заболели 20 916 человек, что на 4,3% выше, чем на прошлой неделе. В Уфе заболели 6 700 человек. Специалисты роспотребнадзора сообщили, что этот показатель ниже, чем на прошлой на 2,3%.
Сообщается, что пока что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по республике неэпидемический. В Уфе же зафиксировано превышение эпидпорога на 8% за счет заболеваемости среди взрослого населения. Около 68% заболевших составляют дети до 17 лет.
Управление Роспотребнадзора напоминает меры личной профилактики и предупреждает о приближении эпидемии.
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