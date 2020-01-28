В Башкирии сообщили о росте заболевших ОРВИ и гриппом

В период с 20 по 26 января в регионе заболели 20 916 человек, что на 4,3% выше, чем на прошлой неделе. В Уфе заболели 6 700 человек. Специалисты роспотребнадзора сообщили, что этот показатель ниже, чем на прошлой на 2,3%.