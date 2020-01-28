В Башкирии прекратили поиски 28-летней пропавшей девушки
Сегодня, 11:24ОбществоАлия ФатхиеваФото: Поисково-спасательный отряд «Отклик»
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Ее искали несколько дней волонтеры, полиция и неравнодушные.
Волонтеры поискового спасательного отряда «Отклик» проинформировали, что закончены поиски пропавшей 26 января Ирины Вороновой.
Напомним, в день исчезновения девушка вышла из дома в Стерлитамаке и скрылась в неизвестном направлении.
В настоящий момент известно, что ее нашли живой, о состоянии здоровья данных нет. Информация о том, где она была, не разглашается.
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