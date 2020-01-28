В Башкирии предупредили о риске возникновения пожаров из-за морозов
Сегодня, 21:30ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Об опасности предупредили в госкомитете по чрезвычайным ситуациям.
Госкомитет по ЧС в Башкирии предупредил о том, что в связи с понижением температуры растет риск возникновения пожаров.
В ведомстве уточнили, что сейчас на дорогах региона гололедица и температура воздуха этой ночью опустится до -19,-24°, местами до - 30°, днем -10,-15°.
Ожидается также переменная облачность и юго-восточный, южный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
«В связи с понижением температуры растут риски возникновения пожаров, что вызвано значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования, в особенности, в частном секторе при использовании дополнительных средств обогрева? – отмечается в сообщении.
Предупреждают также о риске аварий на теплосетях.
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