В Башкирии предупредили о риске возникновения пожаров из-за морозов

Госкомитет по ЧС в Башкирии предупредил о том, что в связи с понижением температуры растет риск возникновения пожаров.

В ведомстве уточнили, что сейчас на дорогах региона гололедица и температура воздуха этой ночью опустится до -19,-24°, местами до - 30°, днем -10,-15°.

Ожидается также переменная облачность и юго-восточный, южный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

«В связи с понижением температуры растут риски возникновения пожаров, что вызвано значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования, в особенности, в частном секторе при использовании дополнительных средств обогрева? – отмечается в сообщении.