В Башкирии крупного застройщика признали банкротом

По информации РБК-Уфа, в настоящий момент в отношении компании введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.

Конкурсный управляющий Ольга Трофимова сообщила на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, что решение о признании застройщика банкротом было принято на собрании кредиторов. План внешнего управления был на том же собрании отклонен, так как в нем не были прописаны меры по восстановлению платежеспособности должника. Последняя оценка имущества сообщает о том, что объекты застройщика готовы от 18 до 80%.