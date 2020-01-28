В Башкирии крупного застройщика признали банкротом
Арбитражный суд вынес решение о признании банкротом уфимского застройщика «Башкирский инвестиционный дом».
По информации РБК-Уфа, в настоящий момент в отношении компании введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.
Конкурсный управляющий Ольга Трофимова сообщила на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, что решение о признании застройщика банкротом было принято на собрании кредиторов. План внешнего управления был на том же собрании отклонен, так как в нем не были прописаны меры по восстановлению платежеспособности должника. Последняя оценка имущества сообщает о том, что объекты застройщика готовы от 18 до 80%.
Ранее журналисты РБК также сообщали, что в отношении компании возбуждено уголовное дело о хищении при возведении дома в микрорайоне «Урал». Следователи считают, что руководство «Башинвестдома» и жилищно-строительного фонда «Башинвестдом» привлекло средства участников долевого строительства. С 2011 года по 2016 год граждане вложили в будущие квартиры более 253 миллионов рублей, так и не выполнив обязательства.