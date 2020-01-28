В Башкирии к 2020 году все детские поликлиники станут бережливыми

В их числе — перевод всех детских поликлиник на бережливый режим, который будет экономить время и силы маленьких пациентов и их родителей.

— В целях реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» будет продолжено оснащение современным медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, — отметила замминистра Динара Еникеева. — В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» новое оснащение получат также онкодиспансер и четыре центра амбулаторной онкологической помощи.

Кроме того, ожидаются поставки медоборудования в детские поликлиники, в том числе будут закуплены и установлены восемь рентгеновских аппаратов, два аппарата МРТ для РДКБ и городской детской больницы № 17. Капитальный ремонт учреждений запланирован в детских поликлиниках № 4 и 5, а также в центральной городской больнице Сибая.