Terra Bashkiria зовет: власти Башкирии отчитались о росте туристов в каникулы

Об этом сообщил глава Госкомтуризма республики Салават Нафиков на еженедельном правительственном совещании. Всего республику в эти дни посетили 208,5 тысячи человек.

По его словам, больше всего туристов отметились на горнолыжных курортах – на 52,9% и музеях – 42%. На 20% выросло количество забронированных мест в гостиницах и турбазах. На фестиваль TERRA ZIMA пришло на 10% больше, чем в прошлом году.

Ранее Медиакорсеть подробно писала о проблеме внутреннего туризма в Башкирии. В частности, смы попытались ответить нга вопрос о том, почему в регионе до сих пор отсутствует удобная туристическая инфраструктура.