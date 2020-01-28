Terra Bashkiria зовет: власти Башкирии отчитались о росте туристов в каникулы
Сегодня, 08:48ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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В новогодние каникулы зафиксировали значительный прирост турпотока в минувшие новогодние каникулы.
Об этом сообщил глава Госкомтуризма республики Салават Нафиков на еженедельном правительственном совещании. Всего республику в эти дни посетили 208,5 тысячи человек.
По его словам, больше всего туристов отметились на горнолыжных курортах – на 52,9% и музеях – 42%. На 20% выросло количество забронированных мест в гостиницах и турбазах. На фестиваль TERRA ZIMA пришло на 10% больше, чем в прошлом году.
Ранее Медиакорсеть подробно писала о проблеме внутреннего туризма в Башкирии. В частности, смы попытались ответить нга вопрос о том, почему в регионе до сих пор отсутствует удобная туристическая инфраструктура.
Также мы назвали самые убыточные и прибыльные госсанатории Башкирии.
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