Спасайся кто может: в Уфе практикантов-китайцев выставили из школы родители учеников

Сегодня, 28 января, стало известно, что в Уфе возникла неприятная ситуация в одной из школ, куда должны были прийти на педагогическую практику студенты из Китая, проходящие обучение в Башгоспедуниверситете по программе обмена. Об этом Медиакорсети сообщил источник, хорошо знакомый с ситуацией.

— Ребята пришли было на практику в школу, только познакомились с классами, где должны были вести пробные уроки, как буквально на следующий день в школу явились разгневанные родители и потребовали, чтобы китайских студентов не подпускали к их детям. Родители заявили, что боятся, как бы их дети не подхватили от таких практикантов коронавирус, — рассказал источник подробности происшедшего. — Администрации школы пришлось пойти навстречу требованиям родителей, и китайских студентов перевели на практику в другую школу. Там проблем не возникло. Видимо, там учатся дети более цивилизованных родителей.

По просьбе собеседника, мы воздержимся от упоминания номер школы, устроившей скандал из-за студентов-китайцев.

— Такие поступки некоторых наших земляков просто удивляют. Ведь китайские ребята, насколько я знаю, приехали в Уфу по обмену задолго до того, как в их родной стране началась эпидемия. Значит, они не представляют опасность! — считает собеседник. — Хотя чего удивляться, если недавно такие же люди требовали запретить строительство хосписа, чтобы не расстраиваться из-за умирающих людей.

Напомним, сегодня стало также известно, что в Уфе госпитализированы два авиапассажира, прибывших из Китая, подозрением на коронавирус. Представители аэропорта «Уфа» ранее заявили, что авиасообщение с Китаем работает только на «прилёт», принимая прибывающих из Китая жителей Башкирии. Когда же все они вернутся, авиасообщение с Поднебесной будет полностью прекращено.