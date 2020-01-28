Почем декрет: Уфимские мамы с малышами рассказали, как и сколько зарабатывают

Во время декретного отпуска большое количество мам в Башкирии ищут подработку. Оно и понятно: доходы резко падают, а затраты увеличиваются. Медиакорсеть выяснила, каким образом и сколько они зарабатывают, выяснила, почему им приходится работать и почему не стоит переусердствовать.

Творчество выручит всегда

Большинство мам, с которыми общался автор текста, зарабатывают на жизнь после рождения ребенка творчеством. Вот когда по-настоящему становятся нужны школьные уроки труда!

Жительница с. Шмидтово под Уфой Ралия Ягудина в декретном отпуске во второй раз. Подрабатывать вязанием она начала еще на первом отпуске по уходу за старшим сыном. Сначала она вязала для себя и ребенка. Два года спустя получила первый заказ.

- Мне написала моя бывшая однокурсница. Она хотела топ для отдыха в Турции. Вот так возник интерес к реализации своих работ. Я вязала сумки, купальники, - рассказывает Ралия.

Ралия с сыновьями Фото: Ралия Ягудина

Ралия удачно подхватила интерес стилизованным национальным украшениям, возникшему в республике несколько лет назад. Она начала творить авторские серьги и другие украшения с башкирским орнаментом. Сегодня она популярна своими уникальными вязаными нагрудниками, украшенными бисерами, монетами и камнями.

- Нагрудник, связанный крючком, я увидела во сне. Как раз в это время я готовилась к параду национальных костюмов. В социальных сетях эту работу увидели и начали просить связать на заказ. Сначала я вязала простенькие, по схеме салфеток, затем, с опытом, мои работы становились сложнее и красивее, появились собственные схемы, - вспоминает девушка.

После этого Ралия специализировалась только на украшениях. В последнее время ее все чаще просят научить вязать украшения. Тогда к ней пришла мысль попробовать заработать на мастер-классах. В октябре прошлого года она провела три бесплатных совместных уроков вязания с желающими.

- Сейчас я стараюсь не брать заказы на повторные работы, так на творчество не хватает времени. Декретный отпуск – прекрасное время для самореализации, для развития творческого потенциала, - считает Ралия.

Доход Ралии от заказов и мастер-классов – около 15 тысяч рублей. Девушка отмечает, что можно зарабатывать больше, но она предпочитает это делать в свое удовольствие. Заработанные деньги Ралия в основном тратит на себя. «Во время декрета женщина устает от одиночества, ей не хватает общения, требуется отдых. Я стараюсь не забывать о себе, из этих средств я хожу на СПА, на маникюр, в театр, покупаю детям игрушки. Муж полностью обеспечивает нашу семью, но со своими деньгами я чувствую себя комфортнее», - уточняет она.

До рождения малышей Ралия преподавала английский язык в одной из уфимских гимназий. Сейчас все больше склоняется к мысли о том, чтобы свое хобби и подработку превратить в основной источник дохода.

Другая наша собеседница, ведущая и редактор телеканала БСТ Шаура Туйсина во время отпуска по уходу за ребенком начала зарабатывать стихами.

- Во время своей свадьбы я отблагодарила своих родителей стихотворением, которое сочинила сама. Это видео оказалось в социальных сетях. После этого люди начали просить, чтобы я написала стихи для них и число желающих росло каждым днем, - рассказывает молодая мама.

Сейчас в месяц она успевает написать около 20 стихотворений на русском и на башкирском языках. Стоимость одного куплета – 70 рублей, месячный заработок девушки – около 10-15 тысяч рублей. Кроме того, она активно развивается как Инстаграм-блогер.

- На сочинение одного стиха уходит около двух часов. Как правило, пишу ночью, когда муж и дочь уже спят. Доход трачу в основном на себя, покупаю одежду, а также игрушки для дочери, - делится секретами Шаура.

Позаботься о заработке заранее

Если нет творческой жилки, переживать не стоит. Выход есть всегда. Уже опытная мама, уфимка Эльнара Гимранова подготовилась ко второму декретному отпуску заранее. До рождения второй дочери она окончила курсы мастера по маникюру и потихоньку начала развиваться в этом направлении параллельно с основной работой продавщицы.

- Мне повезло: основная моя работа была сменной. В свободные от работы дни я принимала девушек на дому. Так к декретному отпуску у меня уже была небольшая клиентская база. Оставалось развиваться дальше, - рассказывает она.

Фото: pexels.com

Когда дочь немного подросла, Эльнара переделала балкон своей квартиры под рабочую зону. Отдельное помещение было необходимо, чтобы ребенок не мешал и не доставлял неудобства клиенткам.

- Средняя длительность моей работы с одной клиенткой – около 2 часов. Изредка – 3-4 часа, когда они хотят сразу и педикюр. Средний заработок в месяц – около 15 тысяч рублей. Можно и больше, но с двумя детьми тяжелее, - отмечает она.

Заработок Эльнары в основном уходит на семью. Она тратит деньги на продукты, на развлечения детей, изредка балует себя новыми украшениями и одеждой.

Есть и другие варианты заработка параллельно с воспитанием ребенка и ведением хозяйства: организация совместных покупок, интернет-магазина, фотосъемки, репетиторство. И это не весь список занятий, которыми подрабатывают мамы в Башкирии. Желающие могут переквалифицироваться и с помощью государственных программ. Как сообщили ранее республиканские власти, более семи тысячам мам из районов предоставляется возможность пройти обучение в рамках нацпроекта «Демография». Программа рассчитана для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, и для тех, кто воспитывает детей дошкольного возраста. Во время трехмесячного обучения предоставляется стипендия в размере минимальной оплаты труда. Профессии, как кондитер, портной, дизайнер, парикмахер, визажист и бухгалтер можно получить дистанционно за 2,5 месяца в среднем.

Почем в Башкирии декрет

Все же, работающая мама в декрете – определенный показатель финансового неблагополучия семей с детьми в республике. Не так давно правительство страны порадовало, что с 1 января увеличивается срок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением первого или второго ребенка до достижения им трех лет. Только воспользоваться этим видом поддержки смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе. При этом, если родители согласятся на такую выплату за рождение второго ребенка, то им придется отказаться от материнского капитала. То есть, по сути, за второго ребенка никаких выплат нет, так как маткапитал им и так принадлежит.

В своем ежегодном послании Владимир Путин также предложил ввести ежемесячные выплаты для семей, чей доход на одного члена ниже одного прожиточного минимума, на детей от 3 до 7 лет.

Следует отметить, все эти изменения касаются только бедной части населения. Живущие чуть в большем достатке, но также нуждающиеся в деньгах родители на дополнительную государственную помощь рассчитывать не смогут.

- В действительности, криков больше, чем самих доплат. В особенности тяжело приходится многодетным семьям. Ведь никакие новые способы поддержки многодетных рассмотрены не были, - отмечает экономист, председатель РОО «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов. Он также напоминает, что существующие проблемы многодетных семей все еще не решены.

Психолог Алина Завьялова отмечает, что работающая мама может стать хорошим примером для ребенка, но не стоит переусердствовать.

- Вы можете сказать, что дети в этом возрасте еще ничего не понимают. Однако мы знаем, что с первых же месяцев жизни младенец усваивает модель материнского поведения. Малыши воспринимают семейные традиции, привычки родителей как что-то правильное. В будущем он бессознательно будет следовать этим моделям.

Впрочем, переусердствовать с подработкой также не стоит. Если ваш партнер все-таки может вас обеспечить на время отпуска, то стоит больше уделять время развитию ребенка, на совместное времяпровождение и развлечения, - подчеркивает психолог.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии, как и в 18 других регионов страны, ввели налог на самозанятых.

Если говорить коротко, этот закон направлен на обложение простым налогом граждан, имеющих доходы от небольшого бизнеса, но не регистрирующих ИП или ООО, потому что масштабы их деятельности того не позволяют. Закон прежде всего, коснется тех, кто работает по фрилансу или подрабатывает в свободное от основной работы время: репетиторы, сиделки, домработницы, копирайтеры, дизайнеры, программисты, фотографы, визажисты, мастера маникюра, строители-отделочники, кондитеры, рукодельницы и так далее.

При удачном исходе эксперимента в пилотных регионах, закон будет принят для всей страны.