Генпрокуратура следит за ситуацией с бунтующими водителями уральской скорой

ФедералПресс пишет, что речь идет о водителях нескольких подстанций скорой помощи Екатеринбурга, желающих бастовать из-за ухудшения условий труда и оплаты. В прокуратуре заявили, что не допустят сбоев по оказанию помощи медицинского характера.