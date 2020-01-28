Фото: pixabay.com
Генпрокуратура следит за ситуацией с бунтующими водителями уральской скорой
Сегодня, 17:16Общество
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В Екатеринбурге Генпрокуратура вмешалась в ситуацию с недовольными водителями скорой помощи. Ведомство отдало распоряжение о проведении проверки соблюдения трудовых прав.
ФедералПресс пишет, что речь идет о водителях нескольких подстанций скорой помощи Екатеринбурга, желающих бастовать из-за ухудшения условий труда и оплаты. В прокуратуре заявили, что не допустят сбоев по оказанию помощи медицинского характера.
Отмечается, что в Горздраве заверили о стабильности оказания медпомощи.
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