ФАС: в 2019 году в РФ заказчики расторгли 14 тысяч договоров по госзакупкам

При этом около 5 тысяч из них расторгли безосновательно, сообщает газета «Известия» 28 января.

Евраев отмечает, что подобное положение усиливает нежелание бизнесменов участвовать в тендерах. У них нет возможности обжаловать решение заказчиков в суде, добавил глава ведомства. Поэтому возникло предложение наделить их таким правом. Кроме этого, можно рассмотреть вопрос о добавлении исполнителей в список недобросовестных поставщиков, рассказал Евраев.