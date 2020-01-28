ФАС: в 2019 году в РФ заказчики расторгли 14 тысяч договоров по госзакупкам
Сегодня, 15:55ОбществоФото: flickr.com
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По словам замглавы ФАС РФ Михаила Караева, за прошлый год почти 14 тысяч договоров по муниципальным и государственным закупкам у предпринимателей были расторгнуты в одностороннем порядке.
При этом около 5 тысяч из них расторгли безосновательно, сообщает газета «Известия» 28 января.
Евраев отмечает, что подобное положение усиливает нежелание бизнесменов участвовать в тендерах. У них нет возможности обжаловать решение заказчиков в суде, добавил глава ведомства. Поэтому возникло предложение наделить их таким правом. Кроме этого, можно рассмотреть вопрос о добавлении исполнителей в список недобросовестных поставщиков, рассказал Евраев.
Всего ФАС было рассмотрено 13,9 тысяч расторжений договоров.
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