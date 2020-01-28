Эксперты: мясо и молоко в России подорожают минимум на 10%

Влияет на рост цен и ситуация с пальмовым маслом, стоимость которого за последние шесть месяцев увеличилась на 40%. Это связано с повышением спроса на данный товар со стороны автопрома и энергетики. Помимо этого, в России с 10 до 20 процентов увеличился НДС на пальмовое масло.