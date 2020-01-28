Эксперты: мясо и молоко в России подорожают минимум на 10%

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По данным Аналитического центра при правительстве РФ, в 2020 году молоко и мясо могут стать дороже примерно на 10-12%, гречка - на 5-6%, а вафли и шоколад - на 5-7%.
Эта информация содержится в годовом прогнозе стоимости потребительских товаров, сообщает газета «Известия» 28 января.
По мнению экспертов, подорожание продуктов связано с ростом стоимости сырья, а также производственных ресурсов.
Помимо этого, молочная продукция теперь является одним из товаров, подлежащих обязательной ветеринарной сертификации. Также стало известно о сокращении площади посевов гречки.
Влияет на рост цен и ситуация с пальмовым маслом, стоимость которого за последние шесть месяцев увеличилась на 40%. Это связано с повышением спроса на данный товар со стороны автопрома и энергетики. Помимо этого, в России с 10 до 20 процентов увеличился НДС на пальмовое масло.
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