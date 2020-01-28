Эксперты изучили уровень трудовой активности в российских субъектах федерации

Они в среднем работают 39,2 часа в неделю. Далее по этому показателю следует Еврейская автономная область с результатом 39,1 часа, а за ней с одинаковым показателем расположились Рязанская и Воронежская области (39). Эксперты использовали сведения за 3-й квартал прошлого года.