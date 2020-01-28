Эксперты изучили уровень трудовой активности в российских субъектах федерации
Сегодня, 14:53ОбществоФото: pexels.com
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Учёные провели исследование по установлению величины трудовой активности в различных регионах Российской Федерации. Выяснилось, что работе больше всего времени уделяют жители Калининградской области.
Они в среднем работают 39,2 часа в неделю. Далее по этому показателю следует Еврейская автономная область с результатом 39,1 часа, а за ней с одинаковым показателем расположились Рязанская и Воронежская области (39). Эксперты использовали сведения за 3-й квартал прошлого года.
По сравнению с лидерами, отставание продемонстрировали республика Алтай с результатом 33 часа в неделю, Ненецкий автономный округ с показателем 33,1 и Мурманская область, где работают по 33,6 часа в неделю, сообщило издание news.ru.
Что касается совокупного результата по России, то среднее значение составило 37,1 часа в неделю.
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