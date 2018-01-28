В Уфе дольщики «Миловского парка» прекратили голодовку

Они прекратили ее 27 января в 15 часов дня.

О прекращении голодовки Медиакорсети сообщила руководитель инициативной группы дольщиков ЖК «Миловский парк» Анна Цветкова.

- 26 января на четвертый день голодовки звонили из правительства, обещали взять нашу стройку на контроль, - рассказала Анна Цветкова. - В 16 часов на место проведения голодовки пришли представители администрации Уфимского района и Октябрьского района Уфы, пообещали передать наши требования ответственным должностным лицам, переговоры с голодающими продолжались около часа. В 17 часов приехал председатель ЖСК, с его слов были даны гарантии , что строительство 5 квартала будет возобновлено с марта, к середине февраля обещал решить вопрос с подрядчиком. В 18 часов с посыльным от «Киллстройинвест» было доставлено письмо, подписанное Ахвадеевым Вадимом Флюровичем (зам. генерального директора «Амнис Групп» - прим.), с просьбой прекратить голодовку, и предложением 27 января проехать на стройку и лично убедиться, что строительство в Миловском парке возобновилось.

Через час на место голодовки приехали представители госкомстроя, переговоры продолжались два часа, во время переговоров были даны гарантии, что строительство всех домов будет проводится по графику , который пообещали отразить в дорожной карте, опубликованной 5 апреля. Также участникам голодовки предложили посетить стройку утром 27 января. Представители рабочей группы и голодающие согласились посетить стройку на их автобусе. В результате голодовка и была прекращена.

На месте дольщики ЖК «Миловский парк» убедились в том, что сразу в трех домах подрядчики заняты внутренней отделкой, устанавливают батареи и сантехнику, сообщил телеканал БСТ.

- Параллельно ведется облицовка фасадов зданий и установка окон, - рассказали тележурналисты. - Стороны согласовали график завершения строительства комплекса, а дольщики решили прекратить голодовку.

В комментариях в группе «11 квартал – Миловский парк» Вконтакте один из ее участников написал: «10/2, 10/3 - работают отделочники».