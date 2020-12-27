Все только начинается: ВОЗ предупреждает о новых пандемиях

Глава ВОЗ добавил, что не стоит удивляться тому, что «на протяжении лет было много сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии», а нужно извлечь уроки из случившегося и развивать первичную медицинскую помощь.