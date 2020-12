Все только начинается: ВОЗ предупреждает о новых пандемиях

По словам экспертов, нынешняя пандемия коронавируса далеко не последний пример массового распространения инфекции.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пандемия коронавируса COVID-19 не станет последней. Глава организации Тедрос Гебрейесус призвал все страны развивать потенциал готовности для предотвращения, обнаружения и смягчения последствий ЧС всех видов. В частности — укреплять системы здравоохранения. — Трудно поверить, что еще год назад COVID-19 был абсолютно нам неизвестен. За последние 12 месяцев наш мир перевернулся с ног на голову. Воздействие, оказываемое вызываемым коронавирусом заболеванием на мир, вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик. Глава ВОЗ добавил, что не стоит удивляться тому, что «на протяжении лет было много сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии», а нужно извлечь уроки из случившегося и развивать первичную медицинскую помощь. Специальный посланник ВОЗ Дэвид Набарро месяц назад заявлял об опасности третьей волны COVID-19, которая может прокатиться по Европе уже в начале наступающего 2021 года. Многим европейским странам, в том числе и России, пока не удается справиться со второй волной. Подробнее — в материале «Новых известий». Напомним, всего с начала пандемии коронавирусом в Башкирии заболели 18395 жителей республики. Количество жертв коронавируса в регионе составляет 132 человека, выздоровело 14501 человек. Ранее в Британии был обнаружен новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен и быстрее распространяется. Тем не менее ученые не привели свидетельств того, что он более смертоносен или приводит к более тяжелому течению заболевания.

