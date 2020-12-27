В Уфе приостановлен монтаж шумозащитного экрана на улице Первомайской

До 28 декабря вместе с подрядной организацией будет замерен уровень шума внутри дома на этажах, а также на проезжей части по крайней правой полосе напротив указанного дома. До 31 декабря подрядчик ООО «ПСК «Нефтегазстрой» демонтирует экран до отметки в 3 метра, еще 3 метра экрана планируется выполнить после утверждение проекта, который будет вынесен на рассмотрение жильцов дома.