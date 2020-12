В Уфе приостановлен монтаж шумозащитного экрана на улице Первомайской

До 31 декабря подрядчик демонтирует экран до трехметровой отметки, еще три метра будут добавлены только после утверждения проекта, согласованного с жильцами дома.

26 декабря врио мэра Уфы Сергей Греков провел рабочее совещание, на котором было решено приостановить монтаж шумозащитного экрана у дома № 2 по ул. Первомайской. Напомним, жительница дома (ул. Первомайская, 2/Комарова, 30) Елена Сафонова пожаловалась местным властям на городской шум и потребовала в судебном порядке обеспечить ей тишину. В частности, она просила уменьшить шестиполосную дорогу до четырехполосной и высадить вдоль нее крупномеры, но администрация города решила проблему иначе и установила шумозащитный экран. До 28 декабря вместе с подрядной организацией будет замерен уровень шума внутри дома на этажах, а также на проезжей части по крайней правой полосе напротив указанного дома. До 31 декабря подрядчик ООО «ПСК «Нефтегазстрой» демонтирует экран до отметки в 3 метра, еще 3 метра экрана планируется выполнить после утверждение проекта, который будет вынесен на рассмотрение жильцов дома. Собрание с жильцами запланировано на 10 января. По итогам встречи мэрия примет решение о возможном обращении в суд за разъяснением судебного акта по установке шумозащитного экрана.

