В Месягутово установлен новый диагностический рентгеновский комплекс «Диакон»

Диагностический рентгеновский комплекс был установлен в местной больнице в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

После ремонта рентгенологического кабинета в феврале текущего года на новом цифровом рентген-аппарате сделали диагностику первому пациенту. На данный момент в помощью комплекса было обследовано 6746 человек. Рентгеновский диагностический комплекс «Диаком» многофункционален и оперативен — снимок можно забрать сразу после обследования, причем как на простой бумаге, так и на цифровой пленке или электронном носителе. — Новое рентген-оборудование имеет ряд преимуществ по сравнению со старой, отработавшей свой срок, установкой. Цифровой рентгеновский комплекс позволяет легко и быстро получать высококачественные диагностические изображения, — отметил главный врач Дуванской центральной районной больницы Валерий Трофимов. Комплекс снабжен современной цифровой системой визуализации с возможностью передачи данных рентгеновского обследования пациентов в систему РМИАС. Это значит, что пациенты могут быстрее пройти обследования, а врачи, подключенные к системе РМИАС, получат снимки в цифровом виде.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter