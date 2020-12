В столице Ханты-Мансийского автономного округа наблюдается рост темпов строительства многоквартирных домов и социально значимых объектов.

По сообщению издания “Муксун”, к концу текущего года в городе планируют ввести в эксплуатацию более ста двадцати тысяч квадратов жилой площади. Отмечается, что в Ханты-Мансийске практикуется комплексная застройка - рядом с многоквартирными домами возводятся социально значимые объекты, в том числе медицинские учреждения, общеобразовательные школы и детские сады, а также обустраиваются детские, спортивные площадки, парковки и зоны отдыха.

