В Башкирии за сутки выявили еще 164 больных коронавирусом

Ежедневно фиксируемое количество больных коронавирусом в республике постепенно растет.

За минувшие сутки в республике зарегистрировано еще 164 больных коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ, в настоящее время в стационарах региона лечится 894 больных коронавирусом, из них в тяжелом состоянии 71 человек, на аппаратах ИВЛ находится 12 пациентов. На амбулаторном лечении 2868 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 18395 жителей республики. За минувшие сутки выписано 70 человек, всего с начала пандемии выздоровело 14501 человек. Новых случаев смерти смерти от COVID-19 не зарегистрировано. На данный момент количество жертв коронавируса составляет 132 человека. Также выявлено 353 новых больных внебольничной пневмонией, выписано 296 пациентов, переболевших пневмонией. Напомним, ранее в Британии был обнаружен новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен и быстрее распространяется. Тем не менее ученые не привели свидетельств того, что он более смертоносен или приводит к более тяжелому течению заболевания.

