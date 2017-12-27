В Уфе работникам типографии им. Дзержинского задолжали почти 7 миллионов

Сотрудникам ГУП «Типография имени Ф.Э. Дзержинского» в Уфе не платили зарплату больше года. Долги погашены только после вмешательства прокуратуры.

Как следует из сообщения надзорного ведомства, типография задолжала 45 рабочим около 6,9 миллиона рублей. Деньги не выплачивались с мая 2014 года по июнь 2015 года.

Прокуратура Ленинского района Уфы возбудила в отношении директора компании административные дела по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). По результатам их рассмотрения он дисквалифицирован на 2 года и оштрафован.

Кроме того, по инициативе прокуратуры Октябрьского района Уфы в отношении бывшего руководителя типографии было возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев) и ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

Суд приговорил его к штрафу в размере 350 тысяч рублей.