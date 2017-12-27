Башкирию отнесли к числу регионов с высокой уличной активностью
Сегодня, 12:27ОбществоНаталья Кузнецова
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Башкирия вошла в число 16 регионов с самой высокой уличной активностью. Республика заняла 15-е место в группе.
Аналитику уличной активности представил новостной портал "Транспарант". Самые высокие позиции в рейтинге заняли Москва, Свердловская и Челябинская области.
Соседний Татарстан - на 24 месте, Оренбургская область - на 27-ом. Эксперты оценили уличную активность в этих регионах как высокую. В Удмуртии и Чувашии активность средняя - 34 и 50 места соответственно.
Самая низкая активность - в Чукотском автономном округе.
Самыми главными причинами протестов населения были нарушения при строительстве. Также было очень много предвыборных публичных акций и митингов и пикетов в защиту экологии и родного языка.
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