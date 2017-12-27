Башкирию отнесли к числу регионов с высокой уличной активностью

Башкирия вошла в число 16 регионов с самой высокой уличной активностью. Республика заняла 15-е место в группе.

Аналитику уличной активности представил новостной портал "Транспарант". Самые высокие позиции в рейтинге заняли Москва, Свердловская и Челябинская области.

Соседний Татарстан - на 24 месте, Оренбургская область - на 27-ом. Эксперты оценили уличную активность в этих регионах как высокую. В Удмуртии и Чувашии активность средняя - 34 и 50 места соответственно.

Самая низкая активность - в Чукотском автономном округе.