Законы, вступающие в силу с 1 декабря 2021 года

С 1 декабря 2021 года В Башкирии будут действовать антиковидные ограничения для санаторно-курортных организаций, профилакториев, пансионатов и других домов отдыха. Жители старше 18 лет смогут посещать указанные места только при наличии QR-кода или справки о перенесенном коронавирусе. То же самое касается гостиниц и отелей, однако здесь можно будет предъявить медотвод с отрицательным результатом ПЦР-теста со сроком действия не более 72 часов.
Введенные ранее ограничения будут продолжать действовать. Только теперь помимо соответствующих сертификатов и справок, жители должны иметь при себе и предъявлять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Госдума планирует обсудить законопроект о введении обязательных куар-кодов на территории России в декабре. Точно об этом станет известно тогда, когда депутаты сформируют план работы на декабрь. Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. При этом до 1 февраля 2022 года можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест. Инициатива об изменениях была направлена ранее ГД в региональные заксобрания. Отметим, что 25 ноября депутаты Курултая Башкирии поддержали законопроект об обязательных QR-кодах в России.
С 1 декабря у ряда пенсионеров увеличатся ежемесячные выплаты. Автоматическая индексация пенсий затронет три категории пенсионеров. Первая категория — граждане, которые уволились в августе и ушли на пенсию. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.
Вторая категория граждан — пенсионеры, которым в ноябре 2021 года исполнилось 80 лет. Они получат фиксированную выплату в двойном размере — 12 088 рублей 96 копеек.
Третья категория — пенсионеры, ранее подававшие заявления на перерасчет пенсии. Им пересчитают выплату на основании подтверждающих документов.
По данным оперштаба России, с 1 декабря для россиян полеты разрешены в Бангладеш, Бразилию, Монголию, Коста-Рику и Аргентину. Также с 1 декабря возобновятся регулярные и чартерные рейсы на Кубу, в Мексику и Катар, увеличится число рейсов в Италию, Азербайджан, Киргизию и Казахстан. Также с декабря разрешаются полеты в Израиль.
С 1 декабря в силу вступают поправки к закону «О связи» (533-ФЗ), которые были приняты еще в прошлом году. Согласно поправкам, владельцы корпоративных SIM-карт обязаны сами зарегистрироваться в Единой системе идентификации и авторизации (ЕСИА) на портале Госуслуг. Если данных не будет, операторы связи будут вынуждены приостановить обслуживание незарегистрированных «симок».
С 1 декабря текущего года операторы сотовой связи будут обязаны предоставить своим клиентам бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам, а именно к порталу «Госуслуги», сайтам госорганов и местного самоуправления, порталам для детей и родителей, информационным и развлекательным виртуальным страницам, а также соцсетям, интернет-магазинам, поисковикам, новостным агрегаторам и к сайтам ведущих интернет-СМИ.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам городов и районов установить новогодние елки и ледовые городки не позднее 1 декабря. До этой же даты во дворах домов должны быть залиты катки и хоккейные коробки. Напомним, что в Уфе на Советской площади уже установили главную елку. Главной площадкой станет площадь имени Ленина. Сами новогодние мероприятия начнутся с 20 декабря.
С 15 декабря 2021 года в Уфе подорожает стоимость проезда на городском маршруте № 207 «Уфимский ДОК — ТСК «Пушкинский». По безналичному, наличному расчету и транспортной карте «Алга» цена проезда составит 35 рублей.
С 1 декабря 2021 года граждане будут обязаны предоставить банковские реквизиты в Единую систему на портале госуслуг или в личном кабинете на сайте банка. После эта информация будет автоматически передана в ЕСИА. Данные будут использоваться ПФР или органами соцзащиты для перечисления пособий и пенсий.
С 1 декабря 2021 года маркировка молока и молочных продуктов сроком годности менее 40 дней станет обязательной. С 20 января 2022 года у предпринимателей появится обязанность списывать через кассу указанную продукцию. Розница, которая продает любые типы молочной продукции с этой даты, должна начать сканировать коды на кассе при продаже маркированной продукции и передавать сведения о продажах в систему с использованием онлайн-касс.
С 1 декабря вступает в силу закон, позволяющий без суда оперативно заблокировать сайты финансовых мошенников. Под ними понимаются порталы, «маскирующиеся» под официальные сайты банков и других финансовых организаций, предлагающие услуги финансовых пирамид или незаконный доступ к базам данных банков. У Центробанка появится право признавать мошеннические ресурсы запрещенными. Решение о блокировке будет принимать прокуратура на основании обращения представителя Центробанка.
С декабря стартует пилотный проект в сфере медицины. Согласно нему, зарплата медработников будет состоять из оклада, а также стимулирующих и компенсационных выплат. При этом нововведение будет защищать размер нового заработка, чтобы он не был меньше предыдущего. Реформа пока будет в семи российских регионах — Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях, Якутии и Севастополе. По итогам пилотного проекта она может распространиться на всей территории страны.
С 30 декабря из кредитного договора заемщика исчезает пункт о неснижаемой сумме в день, который не является сроком внесения платежа. Получивший потребительский кредит гражданин имеет право отказать от допуслуг в течение 14 дней и вернуть деньги.
С 1 декабря факт рождения или смерти, расторжения брака, усыновления, смены имени можно будет зарегистрировать в любом отделении ЗАГС без территориальной привязки.
С 1 декабря 2021 года в России будут штрафовать за производство или продажу лекарств без маркировки. Это повлечет штраф для должностных лиц в размере от пяти тысяч рублей до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей с конфискацией лекарственных средств.
Позднее внесение данных в систему мониторинга движения лекарств или внесение недостоверных сведений будет наказываться штрафом от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей для должностных лиц, для юрлиц — от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.
Ввод в оборот других товаров без обязательной маркировки будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей с конфискацией таких товаров. В случае повторного нарушения штрафы увеличиваются до 10-20 тысяч рублей и до 100-500 тысяч рублей соответственно. Законом предусмотрена приостановка работы юрлица на срок до 90 суток.