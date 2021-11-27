«Выражая мнимое превосходство»: выяснилось, в чем обвиняют блогера из Уфы Арслана Энн

Напомним, 27-летний видеоблогер Арслан Нигаматьянов прославился в последнее время рядом неоднозначных поступков.
Сначала, в День Республики, 11 октября, он сорвал акцию общественников, беспокоившихся за судьбу памятника Салавату Юлаеву, реставрация которого ожидается в ближайшее время. Во время акции Нигаматьянов выхватил у одного из активистов плакат «Верните наш суверенитет», скомкал его, а затем вступил в словесную перепалку с участниками акции. После этого он достал из рюкзака перцовый баллончик и распылил в людей едкий газ. Несколько человек обратились за помощью к медикам.
Позднее сообщалось, что против Нигаматьянова было возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве и ему может грозить штраф до 500 тысяч рублей (либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок).
Как следует из копии постановления, решение о возбуждении уголовного дела было принято 30 октября дознавателем отдела дознания Отдела полиции №9 по Кировском району Уфы, младшим лейтенантом полиции Г.Р.Тулибаевой. Девушка-дознаватель довольно подробно описала суть совершенного Нигаматьяновым деяния.
В частности, в документе отмечено, что блогер «совершил грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Учитывая широко известные обстоятельства, при которых Нигаматьянов совершил преступление, в котором подозревается, стандартные формулировки приобретают особую выразительность.
Например, из текста постановления о возбуждении уголовного дела следует, что блогер, «действуя умышленно, из хулиганских побуждений, осознавая, что находится в общественном месте, и своими действиями грубо нарушая общественный порядок, общепринятые норм морали и правила поведения, пренебрегая общественными интересами, нарушая тишину и спокойствие граждан, выражая свое мнимое превосходство над окружающими, демонстрируя к ним отношение, проявляя дерзость, выражая тем самым явное неуважение к обществу и желая этого, распылил перцовым баллончиком в сторону скопления людей».
Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ, то есть за хулиганство, как «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения».
Напомним, вскоре после возбуждения данного уголовного дела Нигаматьянов предстал в качестве свидетеля обвинения в суде во время избрания меры пресечения бывшей главе Штаба Навального (организация признана судом экстремистской и запрещена в РФ - прим.ред.) в Уфе Лилии Чанышевой, которая обвинена именно в руководство экстремистской организацией.
Страницы Нигаматьянова в соцсетях заполнены противоречивыми и весьма задиристыми обращениями к аудитории, включая бывших соратников. Анализу личности скандального видеоблогера посвятили подробную публикацию коллеги из агентства «Европейско-Азиатские новости», в переписке с которыми Нигаматьянов охарактеризовал себя так: «Я провокатор, хитрый и умный зверь».