«Выражая мнимое превосходство»: выяснилось, в чем обвиняют блогера из Уфы Арслана Энн

Сначала, в День Республики, 11 октября, он сорвал акцию общественников, беспокоившихся за судьбу памятника Салавату Юлаеву, реставрация которого ожидается в ближайшее время. Во время акции Нигаматьянов выхватил у одного из активистов плакат «Верните наш суверенитет», скомкал его, а затем вступил в словесную перепалку с участниками акции. После этого он достал из рюкзака перцовый баллончик и распылил в людей едкий газ. Несколько человек обратились за помощью к медикам.