В минздраве Башкирии обозначили температуру, которую нужно поддерживать в квартирах

В минздраве Башкирии обозначили температуру, которую нужно поддерживать в квартирах
В минздраве Башкирии обозначили температуру, которую нужно поддерживать в квартирах
27 ноября, 17:49ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Минздрав Башкирии опубликовал рекомендации по поддержанию комфортной температуры в жилых помещениях.

Из опубликованных материалов следует, что оптимальной темпеарутрой в жилом помещении считаются +20…+22 градуса, допустимо отклонение на два градуса, то есть от +18 до +24 градсов по Цельсию.

При этом, по мнению медиков, очень важно проветривать помещения, поскольку духота отражается на самочувствии и снижает внимание и работоспособность.

Проветривание в течение 5-7 минут позволяет освежить воздух в помещении. После того, как окно будет закрыто, комфортная температура внутри комнаты восстановится в считанные минуты.

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