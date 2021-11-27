В минздраве Башкирии обозначили температуру, которую нужно поддерживать в квартирах

Из опубликованных материалов следует, что оптимальной темпеарутрой в жилом помещении считаются +20…+22 градуса, допустимо отклонение на два градуса, то есть от +18 до +24 градсов по Цельсию.
При этом, по мнению медиков, очень важно проветривать помещения, поскольку духота отражается на самочувствии и снижает внимание и работоспособность.
Проветривание в течение 5-7 минут позволяет освежить воздух в помещении. После того, как окно будет закрыто, комфортная температура внутри комнаты восстановится в считанные минуты.