Минеева подытожила первый форум при уполномоченном по правам предпринимателей Москвы

Бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева подвела итоги работы первого форума уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве «Как найти баланс между вызовами времени и стремлением бизнеса к экономической стабильности», прошедшего в столице 25 и 26 ноября и объединившего свыше 150 представителей бизнеса и власти.

Татьяна Минеева высоко оценила результаты мероприятия, отдельно подчеркнув значимость выстроенного прямого канала «бизнес — власть». По словам бизнес-омбудсмена, с начала этого года ею было направлено правительству 3915 предложений и обращений, а всего в период 2019–2021 гг. было создано 13 923 таких документа. И все эти обращения направлялись по каналу коммуникации «бизнес — власть». Об этом сообщает vostokmedia.com. Она также пояснила, что из общего числа полученных обращений от бизнеса, касающихся мер поддержки, было образовано порядка 140 сводных инициатив общеотраслевого и отраслевого характера. В итоге сформировался Манифест бизнеса по мерам поддержки, идею создания которого поддержал федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. Минеева отметила, что он также предложил создать рабочую группу из представителей всех регионов России, которые приняли участие в разработке федерального манифеста, который в итоге был представлен в Правительство РФ. В рамках форума первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков отметил, что коронавирусная пандемия стала серьезным вызовом для российских властей и бизнеса. Он заявил, что сложно строить какие-либо прогнозы по поводу того, что ждет предпринимателей в ближайшем будущем, но государство разрабатывало на законодательном уровне меры поддержки бизнеса. В свою очередь председатель Московской городской думы Алексей Шапошников сообщил, что основная часть бюджета российской столицы складывается из отчислений предпринимателей. По его словам, в будущем году ожидается рост бюджета на 20%, так что власти будут продолжать оказывать поддержку бизнесу. Отмечается, что в рамках форума также прошло заседание межотраслевого совета при уполномоченном, одной из важнейших задач которого является объединение информации от предпринимателей, экспертов, агрегаторов и прочих источников для получения реального представления о состоянии отраслей московского бизнеса. Минеева рассказала, что только бизнес может дать полную картину того, какие необходимы меры поддержки. Она пояснила, что форум стал возможностью подвести черту всей предыдущей работе. В настоящее время прорабатывается доклад на имя мэра Москвы, и уже в ближайшее время станет ясно, какие инициативы туда войдут, резюмировала Татьяна Минеева.

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