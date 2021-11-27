Минеева подытожила первый форум при уполномоченном по правам предпринимателей Москвы

Минеева подытожила первый форум при уполномоченном по правам предпринимателей Москвы
Минеева подытожила первый форум при уполномоченном по правам предпринимателей Москвы
27 ноября, 16:44ОбществоФото: фрагмент видео
Бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева подвела итоги работы первого форума уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве «Как найти баланс между вызовами времени и стремлением бизнеса к экономической стабильности», прошедшего в столице 25 и 26 ноября и объединившего свыше 150 представителей бизнеса и власти.

Татьяна Минеева высоко оценила результаты мероприятия, отдельно подчеркнув значимость выстроенного прямого канала «бизнес — власть». По словам бизнес-омбудсмена, с начала этого года ею было направлено правительству 3915 предложений и обращений, а всего в период 2019–2021 гг. было создано 13 923 таких документа. И все эти обращения направлялись по каналу коммуникации «бизнес — власть». Об этом сообщает vostokmedia.com.

Она также пояснила, что из общего числа полученных обращений от бизнеса, касающихся мер поддержки, было образовано порядка 140 сводных инициатив общеотраслевого и отраслевого характера. В итоге сформировался Манифест бизнеса по мерам поддержки, идею создания которого поддержал федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. Минеева отметила, что он также предложил создать рабочую группу из представителей всех регионов России, которые приняли участие в разработке федерального манифеста, который в итоге был представлен в Правительство РФ.

В рамках форума первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков отметил, что коронавирусная пандемия стала серьезным вызовом для российских властей и бизнеса. Он заявил, что сложно строить какие-либо прогнозы по поводу того, что ждет предпринимателей в ближайшем будущем, но государство разрабатывало на законодательном уровне меры поддержки бизнеса.

В свою очередь председатель Московской городской думы Алексей Шапошников сообщил, что основная часть бюджета российской столицы складывается из отчислений предпринимателей. По его словам, в будущем году ожидается рост бюджета на 20%, так что власти будут продолжать оказывать поддержку бизнесу.

Отмечается, что в рамках форума также прошло заседание межотраслевого совета при уполномоченном, одной из важнейших задач которого является объединение информации от предпринимателей, экспертов, агрегаторов и прочих источников для получения реального представления о состоянии отраслей московского бизнеса. Минеева рассказала, что только бизнес может дать полную картину того, какие необходимы меры поддержки. Она пояснила, что форум стал возможностью подвести черту всей предыдущей работе. В настоящее время прорабатывается доклад на имя мэра Москвы, и уже в ближайшее время станет ясно, какие инициативы туда войдут, резюмировала Татьяна Минеева.

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