Как правильно написать и отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг из Башкирии

До Нового года осталось 35 дней, и для создания особой праздничной атмосферы родители с детьми пишут письма Деду Морозу, где сообщают о своих желаниях и просьбах. Как отправить письмо, чтобы оно вдруг не вернулось обратно и точно дошло до адресата? Mkset составил подробную инструкцию.

Несмотря на то, что Уфа не попала в маршрут поезда Деда Мороза из Великого Устюга, Новый год состоится традиционно и по расписанию 31 декабря в 00:00. К этому времени у жителей Башкирии наверняка будут куплены все необходимые подарки, а письма Дед Морозу — отправлены. Mkset составил подробную инструкцию о том, как написать и отправить письмо Дед Морозу, чтобы оно точно дошло до адресата и ненароком не испортило впечатление о главном новогоднем волшебнике. Фото: ticketstour.ru Шаг 1. Адрес и отправка Самое главное в письме Деду Морозу — указать верный адрес. Все знают, что Дед Мороз живет в Великом Устюге, однако этой информации для отправки письма с пожеланиями и просьбами все же недостаточно. Итак, письма Деду Морозу необходимо отправлять по адресу: г. Великий Устюг, Вологодская область, Дом Деда Мороза. Почтовый индекс 162390. Примечательно, что в Уфе по улице Ленина, 28 есть специальный почтовый ящик для писем к главному волшебнику Нового года, который, к слову, установили на этой неделе. По словам представителя «Почты России» в Башкирии Бориса Слуцкого, точное количество отправленных писем Деду Морозу из Башкирии узнать нельзя, так как они, как правило, отправляются «обычными письмами, которые при отправке не регистрируются, а просто опускаются в почтовый ящик», а в специальном почтовом ящике писем меньше десяти. Между тем на сайте «Канцелярия Деда Мороза», по данным на 26 ноября 2021 года, Морозу было отправлено более 3,7 миллиона писем. Шаг 2. Что писать Безусловно, копировать чужой готовый текст письма из интернета не нужно, однако необходимо соблюсти некоторые правила приличия. Предлагаем примерный план письма: Поприветствовать Дед Мороза и Снегурочку

Представиться и немного рассказать о себе

Поздравить волшебников с наступающим праздником

Подробно изложить свои пожелания и просьбы Шаг 3. Всё можно сделать онлайн А теперь информация для тех, кто считает, что Дед Мороз — выдумка, или просто не хочет гадать, ответит ли на письмо Дед Мороз или нет. Заказать поздравления и даже подарок можно онлайн, разумеется, в обмен на деньги. Среди подарков: игрушки, книги и сладости. Отмечается, что поздравления будут приходить в фирменном конверте с печатью и почтовым штемпелем. Фото: 1mediainvest.ru Редакция Mkset решила проверить работу почты Деда Мороза и также написала ему новогоднее письмо. Обещаем держать наших читателей в курсе событий.

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